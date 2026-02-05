義教堂壁畫小天使竟撞臉總理 梅洛尼幽默回：我絕對不像天使

編譯莊佳芳／綜合報導

義大利盧奇納羅倫佐聖殿一幅小天使壁畫，經修復後其容貌竟神似義大利總理梅洛尼，引發軒然大波。

爭議爆發後，該天使臉部隨即被粗暴塗改。羅馬樞機主教雷納對此表達失望，強調神聖藝術不應被濫用，並下令調查究責。義大利文化部長朱利也指示羅馬文物保護局介入調查，釐清修復者是否刻意為之。儘管該壁畫非文化遺產可修改，但需事先獲同意。修復者瓦倫蒂內蒂起初否認，後承認畫中人確為梅洛尼，使事件持續延燒。

壁畫修復後神似總理容貌

義大利媒體共和報日前報導，位於盧奇納羅倫佐聖殿（Basilica of St. Lawrence in Lucina）小禮拜堂，有一幅天使壁畫，在經過修復之後，畫中一位小天使的容顏竟神似義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）而引發爭議，隨後小天使的臉就被粗暴地塗改掉。

針對此事件，羅馬樞機主教雷納（Baldo Reina）在4日發布一項措辭強烈的聲明，先對此事件表達失望，再強調神聖的藝術與基督教傳統圖像，都不該被濫用或利用，並表示將立即展開必要的調查，對相關人員究責。

壁畫中的小天使神似義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）（圖／翻攝自X平台 @Dio、@Giorgia Meloni）

相關單位已展開調查

義大利文化部長朱利（Alessandro Giuli）也下令著手調查修復者是否故意將梅洛尼的臉添加到壁畫中，CNN報導，負責監管羅馬考古和歷史遺產的羅馬文物保護局已經接獲指示，並展開調查。

羅馬特別監察局局長波羅（Daniela Porro）發函CNN表示，將從原始壁畫檔案、照片、圖紙去比較判斷。波羅進一步解釋，此次爭議的小天使壁畫並非文化遺產，它在2000年才被繪製，因此不受文物保護管轄，這代表此壁畫是可以修改的，但前提是必須事先獲得相關機構的同意。

盧奇納羅倫佐聖殿（Basilica of St. Lawrence inLucina）位於羅馬市中心，是一座古老的教堂。（示意圖／翻攝自維基百科）

作者承認確實是總理的臉

盧奇納羅倫佐聖殿位於羅馬市中心，事件爆發後，許多當地人與遊客紛紛湧入，想要一睹「風采」，教堂神父米歇萊特（Daniele Michelett）無奈地表示，大多數人都是來打卡自拍，而非祈禱。他也表示，第一次看到修復後的壁畫時並沒有特別注意到天使的容貌，但他也同意該壁畫確實不符合教堂原有的圖像學和神聖背景。

BBC報導，負責修復工作的原作者瓦倫蒂內蒂（Bruno Valentinetti）原先強調，並沒有改變畫像的臉孔，只是重現25年前的原貌，但4日卻改口承認畫中人的確是梅洛尼的臉，但他仍堅稱畫作與原圖非常相似。

然而，身為此次爭議的「主人公」梅洛尼，卻沒有做出過多的回應，僅在社交媒體上發文表示自己「絕對不像個天使」，並附上了一個笑哭的表情符號。

