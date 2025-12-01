義消遭控南亞火災「沒出勤」賭博喝酒還領救災費 新北消防局開鍘7人退隊

新北市義消總隊蘆洲義消李姓分隊長在協勤室內賭博喝酒，未依規定出勤還盜領救災費。（圖／翻攝畫面）

新北市義消總隊蘆洲義消李姓分隊長遭控，2024年4月南亞火災時未依規定帶隊出勤，反而在消防隊內的協勤室賭博飲酒，更涉嫌詐領協勤費和救災費，新北市消防局則表示，已將該分隊長6名涉事隊員開鍘退隊，後續則將追究相關法律責任。

李員遭控多次在消防駐地內率眾賭博、飲酒，南亞火災時更沒有依規定出勤，事後還涉嫌詐領3小時救災費和5小時協勤費，引發消防同仁眾怒，向第三大隊反映後卻遲遲未見處理，直到有吹哨者日前在臉書貼文指控，全案這才曝光。

新北市政府消防局則表示，已立即啟動調查，若經查證確有義消人員於駐地內從事飲酒、賭博等違規情事，將依相關規定予以解聘；若涉及現職消防人員亦將從嚴處分，絕不護短，並會持續加強內部管理，以維護消防專業形象。

