義消防宣26週年暨萬金石分隊成軍 強化北海岸防災力

（記者陳志仁／新北報導）新北市政府17日舉行「新北市義消總隊防火宣導大隊26週年誌慶暨萬金石防宣分隊成軍典禮」，市長侯友宜主持授旗，感謝防宣夥伴與消防同仁共同守護城市安全，讓新北市近5年火災件數下降逾兩成。

圖／新北市義消總隊防宣大隊走進校園、深入社區，把防火、防災的觀念帶進市民生活。（新北市政府新聞局提供）

侯友宜表示，防火宣導大隊成立已26年，從早期的婦女防火宣導隊逐步轉型、擴編，如今已發展為1個大隊、5個中隊的完整編制，此次再成立萬金石防宣分隊；防宣夥伴們用熱情的態度奉獻社會，投入心力並享受其中，久而久之也讓自己更年輕快樂，市府也會繼續與防宣夥伴攜手推廣防災教育，打造更加安全的生活環境。

廣告 廣告

消防局指出，新北市義消總隊防火宣導大隊自民國88年成立以來，始終站在防災第一線，秉持「防患未然」精神，26年來累計執行防火、防災宣導活動超過4萬場次，完成居家訪視逾23萬戶；萬金石地區幅員遼闊、地形與災害型態多元，隨著萬金石防宣分隊正式成軍，將可更即時、深入地推動防火與防災宣導，讓北海岸各地居民都能獲得完整的安全守護。

更多引新聞報導

寒流來襲護健康 張自強醫師教三招守住呼吸道防線

入冬首波冷氣團來襲 新北啟動全方位防寒機制

