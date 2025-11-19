《義直都在》義守大學特教週暖心登場 帶師生走進最有溫度的共融旅程

▲同學參加特教週活動，體驗共融教育。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】義守大學資源教室自 106 年起持續推動「特教宣導週」，致力於在校園中深耕多元理解與共融精神。今年以「共融同行」為主題，於 11 月 4 日、6 日在校本部，以及 11 月 18 日至 19 日於醫學院部舉辦「義直都在—特教宣導週」系列活動，邀請全校師生從體驗與對話中重新認識特殊教育，並以理解、同理與尊重共同構築更友善的學習環境。

本年度活動規劃四大主題，包括「聽打員宣導」、「CRPD 身心障礙者權利公約」、「自閉症認識宣導」及「注意力不足體驗區」，以多面向體驗帶領師生走進多元學習者的真實處境。活動由高雄市聲暉協進會帶來的「聽打員宣導」揭開序幕，即時聽打呈現的精準與速度讓學生驚艷，也看見聽打員對聽障者而言不只是協助，更是一座讓溝通順利進行的理解之橋。

「CRPD 身心障礙者權利公約」活動以闖關遊戲與互動問答設計，強調平權不只存在於法條，而是要落實在尊重大眾尊嚴、選擇與參與的日常行動當中。接續的「自閉症認識宣導」以「看見獨特，不貼標籤」為核心理念，透過角色模擬與感官體驗，讓學生更深刻感受自閉症者對世界的獨特連結方式，理解差異並非隔閡，而是促成交流與互動的起點。

此外，「注意力不足體驗區」透過彈珠軌道等挑戰設計，讓參與者在多重干擾下完成任務，真實感受到注意力不足者在學習中面臨的壓力與不易。透過一系列具啟發性的活動，校園師生的同理心與理解被逐步拉近，也促發更多對於共融教育的深層思考。

本年度特教宣導週於 11 月 19 日溫暖落幕，許多學生在活動後留下真摯感想，包括「支持比批評更重要」、「需要我們多一點耐心」、「聽懂聲音的人用眼睛，聽見心聲的人用感受」等回饋，成為共融理念在校園生根的重要力量。義守大學期盼未來持續以教育行動照亮校園每個角落，讓「被理解、被看見、被尊重」成為共同實踐的核心價值，使共融教育精神在義大校園持續延展、溫柔發光。（圖╱義守大學提供）