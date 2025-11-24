義竹國中親師生學甲濕地保育清旅行 攜手社區淨灘守護黑面琵鷺棲地

義竹國中義起社服與海巡署走入學甲濕地，攜手淨灘撿拾垃圾，一起守護黑面琵鷺棲地。（記者李嘉祥攝）

嘉義縣義竹國中義起社服團隊至學甲濕地進行保育輕旅行及淨灘活動，校長薛汝芳帶領老師、家長與學生，與海巡署南部分署第11岸巡隊、宅港國小師生一同踏查濕地生態、認識地方文化，並實地投入淨灘服務，讓環境教育在真實場域中扎根；南市農業局森保科長朱健明頒發感謝狀及學甲濕地繪本給參與淨灘團體。

此項「學甲濕地保育輕旅行及淨灘活動」，係響應台南市生態保育學會推動的「給黑面琵鷺一個乾淨的家」保育計畫；義竹國中親師生一行人首站抵達有 800年多年歷史保生大帝神尊的學甲慈濟宮，認識保生大帝神像及國寶級交趾陶工藝，隨後前往光華里活動中心與在地居民座談，了解蜀葵花特色產業與地方文化，最後到學甲濕地生態園區聽取專業老師生態導覽，踏查自行車道、賞鳥亭與紅樹林，觀察招潮蟹、冬候鳥等濕地物種，瞭解濕地保育的必要性。

在淨灘活動中，義竹國中校長薛汝芳及親師生、豐山國中小校長鄭志成、嘉義大學資工系教授翁麒耀、嘉義縣政府教育局督學徐婉瑜、義竹國中家長會顏楹峰前會長、海巡署南部分署第11岸巡隊隊長王榮忠率官兵、宅港國小組長張瑞娟師生共同投入，彎腰拾起垃圾、實踐環境守護，以實際行動展現社區與家庭共同支持環保力量。

七年級學生吳尚恩發現海邊最多的是塑膠杯和便當盒，看起來都是人們吃完就丟的，他說，其實只要大家多帶一個環保杯或自己的碗，就能減少很多垃圾；這樣的觀察，讓孩子真切理解垃圾來源與環境問題間的連結，也讓環境教育不只是概念，而是能在眼前看見、親手改變。

淨灘後，團隊並前往老塘湖藝術村參訪，走進多部台灣戲劇、武俠電影及節目的拍攝場景，感受藝術聚落的歷史氛圍，並透過虱目魚丸DIY認識臺南虱目魚產業的文化脈絡及體驗地方美食。

義竹國中校長薛汝芳說，義起社服多年來持續參與濕地保育與環境教育，也感謝台南市生態保育學會理事長邱仁武長年投入黑面琵鷺的保育工作，使義竹國中能夠加入保育行列，讓學生在真實場域中學習，並以行動支持生態永續，未來學校會持續結合家庭、社區與在地資源，讓孩子在行動中學習，用最直接的方式成為環境的守護者。