義美公主不玩了！ 旗下尚鵬汽車年底分手SKODA

進口車今年受到關稅衝擊影響買氣，也讓不少經銷商紛紛退場不玩了，義美公主高易誼是出了名的愛車，且義美的汽車版圖橫跨多個品牌，不過旗下的尚鵬汽車，已經確定將在今年底結束跟SKODA的經銷合作，成為義美汽車版圖縮減的首例。

打開車門，熟練坐上駕駛座，義美公主高易誼愛車出了名，不只是賽車高手，還砸重金標下大鵬灣賽車場，義美的玩車版圖從跑車到旅行車都有，不過卻傳出，義美集團汽車事業的尚鵬汽車，將在今年底結束跟SKODA長達9年的經銷合作。

去年3月才風光啟用，占地800坪的內湖旗艦點，但沒想到還不到兩年，義美就決定退場。

豪砸4億蓋了超大展間，插旗內湖一級戰區，不管是買車保養，或是鈑金美容通通包，但是今年進口車市受到關稅影響衝擊買氣，經銷商營運環境惡化，如今尚鵬汽車年底要分手SKODA，也成為義美集團汽車事業版圖縮減首例。

汽車達人艾大：「其實我覺得前幾年，台灣的車市還算是蠻熱絡的，所以也引起比較多的一些公司，企圖要進入汽車經銷的領域，那你會發覺在同個市場裡面，有過多的經銷商去相對的競爭，其實並不是屬於一個健康的狀態。」

經銷商棄守並不是今年首例，早在今年第一季末，裕隆集團匯豐汽車旗下的豐舜汽車，就跟台灣福斯分手，結束約4年的經銷合作，裕隆日產旗下的誠隆汽車曾是Nissan在台北市，最大的經銷商，但也因為股東意見分歧，在8月退出Nissan經銷，據傳關稅就是壓垮它的最後一根稻草，不過挺過關稅壓力，年底車市逐漸回神，全年掛牌輛力拚40萬關卡。

汽車達人艾大：「以今年的預估來看的話，可能在12月會有大概，4.3萬到4.5萬台的空間，所以有一點點可以衝破40.5萬輛，往41萬輛去的感覺。」

各大車廠大撒幣催買氣，11月買氣回穩，新車總掛牌數月增5.7%，其中LEXUS、賓士、馬自達，單月銷售年月雙增，累計前11月總新車銷量36.7萬台，就看12月能不能夠漂亮收尾。

