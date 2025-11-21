義美助攻台日友好！推出「高市早苗巧克力」 全場嗨：超欠買

生活中心／朱祖儀報導

義美推出高市早苗巧克力。（圖／翻攝自黃捷Threads）

日本首相高市早苗日前發表「台灣有事可能構成日本存亡危機」言論，踩到中國地雷，中日關係變得緊張，台灣人積極支援日本。今（21）日立委黃捷也吃壽司力挺日本，並透露義美出了「高市早苗巧克力」。眾人紛紛給予讚賞，「好欠買！」

中國近來對日本頻頻施壓，還停止進口日本水產品，總統賴清德用行動力挺日本，20日特別秀出午餐大啖壽司和味噌湯的照片，並強調有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝。黃捷在Threads透露，自己也跟上賴清德的腳步，今日準備吃壽司挺日本。

廣告 廣告

另外，黃捷還分享，「義美竟然出這個酷東西！」從畫面中發現是高市早苗的巧克力，上面不僅印有高市早苗的照片，還有台灣和日本的國旗，象徵「台日友好」。

不少網友紛紛表示，「義美還不趕快出來開超市，欠買」、「這個很適合買來到日本旅遊的時候做國民外交，謝謝日本支持台灣」、「要去哪裡買」、「義美真的很會耶」、「推！！！買爆義美」、「義美速度也太快。」

不過黃捷提醒，高市早苗的巧克力並沒有販售，僅作為紀念用，民眾可以支持義美其他產品，以及支持日本水產。

更多三立新聞網報導

不甩中共禁令！中國人仍偷溜照飛日本 狂讚「出關很順利」

高市早苗惹怒中共！日大臣「再補1刀」 她驚呼：一個比一個兇

一堆台灣人吃壽司都用「1點法」！日本人震驚：從來沒看過

93歲阿嬤骨折14次！腿感染「仍在找工作」 不敢退休真相曝光

