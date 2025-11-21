義美助攻「台日友好」！ 高市早苗應援巧克力亮相 網喊：想用新台幣下架

台灣食品龍頭大廠義美推出的一款「應援高市早苗巧克力」意外曝光，立刻成為網路話題焦點。（翻攝自黃捷threads）

因應日本首相高市早苗「台灣有事」挺台言論，以及中國對日本實施的一系列經濟制裁，台灣各界紛紛展現「台日友好」情誼，以實際行動力挺日本。在這波熱潮中，台灣食品龍頭大廠義美推出的一款「應援高市早苗巧克力」意外曝光，立刻成為網路話題焦點。

義美這款酷東西是什麼？

民進黨立委黃捷今（21日）在Threads上分享了1張照片，興奮發文表示「義美竟然出這個酷東西！今天也來吃壽司挺日本🍣」這款印有「日台友好」「真心感謝您對台灣的支持」等字樣的巧克力包裝，除了包含台日雙方握手、兩國國旗的圖樣，還印上了高市早苗的照片，被視為義美對日本挺台立場的感謝與支持。

許多網友紛紛留言「跪求購買」「義美還不趕快出來開超市，欠買」，甚至有人感性地以台語俗諺「食人一口，還人一斗（受人點滴之恩，當以湧泉回報）」來表達對日本的感謝。

應援巧克力真的買不到嗎？

雖然網友們的「新台幣下架」呼聲極高，但立委黃捷隨後在貼文底下補充，坦言這款吸睛的72%巧克力「沒有販售，僅為紀念用」。儘管如此，義美這次的表態仍獲得一致讚賞。

面對商品未販售的現實，黃捷也給出了支持建議：「可以支持義美其他產品，以及支持日本水產」。這段話巧妙呼應了昨日總統賴清德透過午餐照展現的「挺日水產」行動，立委邱議瑩則召開「觀光挺日」記者會，鼓勵國人可將普發的1萬元現金用於日本旅遊，以實際消費行動對抗中國的經濟制裁，再次展現「日本有事、台灣力挺到底」的堅定情誼。

總統賴清德透過午餐照展現的「挺日水產」行動。（翻攝自賴清德臉書）

此次，義美推出極具紀念意義的巧克力，所有行動都指向同一個目標：在關鍵時刻，以具體方式感謝並支持日本。

