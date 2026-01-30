義美小泡芙推新品！網友搶翻：很耐吃

（記者周德瑄／綜合報導）國民零食「義美小泡芙」再推新口味，近日一次推出「藍莓果香風味」與「香焙咖啡」2款新品，不同於近來零食市場流行的獵奇風潮，改走安全牌路線，消息曝光後立刻引發搶購潮，網友更笑稱「這是近三個月看到最正常的新口味」，不少門市甚至出現撲空情況。

不少嘗鮮民眾在社群平台分享心得，其中以藍莓果香風味討論度最高。有人表示，包裝一打開就能聞到明顯藍莓香氣，入口後內餡帶出酸甜滋味，整體偏甜但比草莓口味多了一分酸度，口感更耐吃，不少小泡芙控大推「只輸給經典牛奶口味一點點」。

廣告 廣告

圖／不少民眾分享藍莓果香風味心得，大讚耐吃不膩。（翻攝義美官方網站）

咖啡口味同樣獲得不少好評，有網友分享放進冷凍庫後風味更佳，吃起來更濃郁滑順。隨著新品熱度升溫，也傳出多地門市暫時缺貨，網友紛紛回報目前以量販通路較容易買到，直呼「跑了好幾家都撲空」。

此外，這波新品也意外引發討論潮，不少網友直言相較其他品牌的特殊口味，義美這次顯得「正常很多」，同時也敲碗未來推出更多新選項，從鹹食到重口味甜點通通被點名，話題持續延燒。

更多引新聞報導

頂大雙主修生魂斷台64線 政大師長悲嘆：我們失去想培養的人才

醒來見保險套嚇壞報警 男喊「有問過她」駁性侵 判決結果逆轉

