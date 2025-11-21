義美挺日！ 出高市「應援巧克力」 網友嗨翻：用新台幣下架





日本首相高市早苗日前發表「台灣有事論」，造成中國反彈，中國外交部建議民眾避免前往日本旅行，掀起退訂潮，近期又宣布暫停日本水產品進口。民進黨立委邱議瑩今（21）日召開「高市挺高市」記者會，以行動力挺高市早苗的挺台立場，而民進黨立委黃捷也曬出義美高市早苗的「應援巧克力」，貼文一出，網友紛紛留言詢問「哪裡有賣？」

民進黨立委邱議瑩今（21）日召開「高市挺高市」記者會，邱議瑩提到，中國針對日本發動經濟制裁，讓日本觀光受到影響，希望鼓勵國人可以多多利用中央普發一萬的機會，多多到日本旅遊和消費，國籍航空能推動飛到日本的「千元折價券」，交通部觀光署能跟日本官方接洽，推動更多日本旅遊方案，促進日本觀光，以行動告訴日本朋友，「日本有事、台灣也會力挺到底」。她強調，「台日友好」的情誼應該要在這個時候再度展現，因此邀請到高雄的立委們，一起發動「高市挺高市」。

廣告 廣告

此外，黃捷也在Threads發文，分享台灣食品龍頭大廠義美出的高市早苗「應援巧克力」，她說，「今天也來吃壽司挺日本」，此貼文一出，大批網友紛紛湧入留言區詢問，「該用新台幣下架了」、「到底哪邊有上架啊？拜託快點全台鋪貨啊」，對此黃捷回覆，「跟網友報告，這個巧克力沒有販售，僅為紀念用。可以支持義美其它產品，以及支持日本水產」。

▼立委黃捷分享義美出的巧克力。（圖／翻攝黃捷Threads／@huangjie_official）

（封面圖／翻攝邱議瑩臉書）

更多東森財經新聞報導



發聲力挺日本！ 美國務院：反對武力改變台海現狀

禁日水產改換進口「印度貨」！ 中國網友嚇歪：你不要過來

日圓驚見0.2019！ 換1萬台幣「能多吃3碗拉麵」