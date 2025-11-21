義美推「高市早苗巧克力」網友想買撲空 黃捷：僅紀念用

義美力挺高市早苗推出紀念巧克力，可惜未對外販售。（翻攝自黃捷Threads）

民進黨立委黃捷今（21日）在 Threads 分享一款「義美力挺高市早苗」的巧克力，包裝印有「加油日本」、「日台友好」等字樣，引發台灣網友熱議、想搶購，但黃捷表示，僅為紀念用，並未對外販售，她呼籲，可支持日本水產。

日本首相高市早苗近期提出「台灣有事」言論，使中日關係緊張，中方隨後宣布暫停進口日本水產品，總統賴清德昨日發布吃日本海鮮、壽司的貼文，聲援日本，今日黃捷也發文表示去吃壽司挺日本。

黃捷同時分享義美一款巧克力，包裝印有高市早苗肖像、台日2國國旗，以及「衷心感謝您對台灣的支持」、「日本加油」、「日台友好」等字樣，吸引不少網友留言：「買爆義美。」也有人回報前往門市卻沒看到該產品。

廣告 廣告

對此，黃捷特別補充，這款巧克力僅為紀念用途，未對外販售，她建議民眾可支持義美其他產品及日本水產，以實際行動支持。





更多《鏡新聞》報導

賴清德午餐吃日本水產 網喊「日台友好」回憶安倍挺鳳梨

網紅找人穿雄女制服拍「改造」影片 校友黃捷：勿亂貼標籤

「叫員工X館嫂」重掀3公分傳說 館長瘋狂澄清：真的沒有陽痿