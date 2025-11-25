義美電話接到手軟！「高市早苗巧克力」12月將上市 網嗨喊一定買爆

[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗日前發表「台灣有事」挺台言論，引發中國暴怒跳腳，祭出各項報復措施，日中關係緊張，許多台灣人以「行動」來力挺日本，台灣食品龍頭大廠義美也推出一款應援「高市早苗巧克力」，原本是「非賣品」，但「客服人員電話接到手軟」，被網友敲碗到將於12月上市。





黃捷日前PO出一張照片指出，「義美竟然出這個酷東西」，為感謝高市早苗的紀念巧克力，超酷！網友紛紛留言「買爆義美」、「要用新台幣下架」、「72趴的巧克力，跟她民調一樣高」。

黃捷則說，不過沒有販售，大家可以支持義美其他產品以及日本水產，相挺台日友誼、展現彼此深刻的夥伴關係。但網友還是直呼「可以敲碗求販售嗎」、「義美還不趕快出來開超市，欠買」、「義美門市會被詢問爆」。





台日產經友好促進會會長葉建揚24日在臉書發文透露，好消息！本來只送不賣的「高市早苗總理——台日友好」紀念版巧克力，因網友詢問度太高了，跑到義美門市都買不到，「客服人員電話接到手軟」，義美已決定12月正式上市！





網友嗨喊「一定要用新台幣買爆！」、「一定大賣！」、「天啊～這是真的嗎？好開心喔～要哭了！要買去日本送朋友」、「日本挺台灣~台灣一定要相挺！」、「義美再不拿出來賣，大門可能會被拆了」。





據《三立新聞網》報導，義美對此回應，目前尚未接到量產消息，一旦確認後，會立刻公布。

