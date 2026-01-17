義美食品投資高雄建智慧冷鏈 邱俊憲盼食安農業升級、就業加分

市議員邱俊憲出席義美食品在高雄舉辦的「高屏低溫物流農產品加工新建大樓」動土典禮。（記者吳文欽翻攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員邱俊憲十七日表示，義美食品在高雄投資廿億元打造智慧冷鏈物流與農產加工中心，預計二○二八年完工啟用。這不只是新廠房，更是南台灣冷鏈量能與食安體系的關鍵拼圖。

邱俊憲指出，幾個亮點，覺得很值得跟大家分享，AI智慧冷鏈：倉儲控溫、運輸監控一條龍，IoT感測器＋GPS車隊管理，廿四小時記錄溫度、即時示警，讓食安更到位。四足機器人（機器狗）巡檢：低溫倉儲巡視、盤點不間斷，搭載紅外線熱顯影與多重感測器，協助偵測溫度死角、異味與設備異音，降低人員進出極低溫環境的風險。

邱俊憲說，庫存管理更精準：AI影像辨識讀取批號與效期，資料回傳雲端WMS，縮短盤點時間、提高準確度。永續低碳物流：屋頂近千坪規劃太陽能光電，減碳降耗，朝綠色供應鏈前進。契作在地農民、就近加工：高雄、屏東農產品採收後可就近送達處理，縮短運輸距離、降低損耗與碳排，也能創造在地就業、帶動農業升級。

邱俊憲認為，高雄要走向更強的產業韌性，就是要靠這種「投資落地＋智慧轉型＋在地共好」的具體行動。未來他也會持續關心周邊交通、用地介面與公共設施配套，讓產業發展順利、也讓地方生活品質一起提升。

邱俊憲應邀出席義美食品在高雄舉辦的「高屏低溫物流農產品加工新建大樓」動土典禮。他說，看到企業用實際投資，把食品安全、智慧物流、在地農業一次串起來，真的很有感。