義美20億高雄建物流與加工基地

義美食品在高雄斥資廿億元興建物流及加工中心。（記者許正雄翻攝）

記者許正雄∕高雄報導

國內知名食品大廠義美食品公司，在高雄仁武斥資廿億元興建「高屏低溫物流．農產品加工」大樓，規劃地上六層、總樓地板面積約五千三百八十坪，空間配置包含低溫物流及農產品加工處理中心，打造智慧化冷鏈物流與加工基地，預計於二０二八年完工啟用。

義美食品總經理高志明表示，隨著國內食品市場需求持續成長與人工智慧數位轉型浪潮，「義美食品」近年冷鏈倉儲及運能持續滿載，今規劃於高雄興建智慧冷鏈物流中心以增加倉儲及配運能量，並首度導入四足機器人（機器狗）於低溫倉儲環境下巡檢及盤點。

高志明指出，該物流中心結合人工智慧運算、智能網路雲端監控系統，以達成智慧調度、全程冷鏈，提升配運品質與績效；透過人工智慧科技與冷鏈技術的結合，能提供更穩定、高品質的食品配送，更希望藉此活絡地方經濟，創造就業機會。

高雄市副市長李懷仁表示，高雄正處於產業轉型的衝刺期，欣見國內指標食品龍頭企業「義美」加碼投資；經發局指出，市府透過「投資高雄事務所」設置的專案經理全程協助，全力排除困難，確保建廠如期、如質地進行，二０二八年完工後，也將為高雄創造一百五十個優質的就業機會。