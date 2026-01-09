義設多國F-35飛訓中心 強化跨國合作能量

記者丘學陞／綜合報導

軍聞網站「The Aviationist」7日報導，義大利國防部將在西西里島設立F-35機隊新駐地，並成立多國F-35飛行訓練中心，可望成為美國境外首座類似設施；這也是義國自設立「國際飛行訓練學校」（IFTS）後，提升跨國飛訓能量的最新具體措施。

西西里島新基地 最快2028年協訓盟邦

義國防部表示，新計畫選定地中海中部西西里島的特拉巴尼－比爾吉基地，作為義國空軍第3座部署F-35戰機的基地；並將運用該基地新建設施與裝備，同步建置F-35飛訓中心，迎接國際學官到此受訓。總工期預計5年，最快在2028年底具備初始訓練能量，就近為歐洲與北約盟邦逐步換裝的F-35機隊，提供可靠訓練能量。

洛馬、李奧納多合資興建 設地面模擬機

報導指出，特拉巴尼－比爾吉基地將部署1支執行戰備任務的F-35機隊，以及1支供義軍與國際學官訓練的機隊；而飛訓中心與支援設施，由美國洛克希德馬丁集團與義國李奧納多公司合資子公司興建，洛馬將提供先進地面模擬機，李奧納多則負責運作與維護，讓義大利空軍與國際用戶共同使用，增進跨國飛訓合作能量。

報導說，目前主要負責國際F-35學官訓練的美空軍路克基地，訓練能量已趨飽和，因此美軍已將換訓工作分散至埃格林、艾賓等基地，應對盟國高漲的需求。

義國已在薩丁尼亞島德奇莫曼努空軍基地成立IFTS，提供各國高教階段飛行訓練，如今再宣布成立多國F-35飛訓中心，可望讓逐漸成為北約盟邦主力戰機的F-35機隊，獲得重要飛訓能量。

義大利西西里島將設立多國F-35飛訓中心，有望成為美國境外首例。（取自義空軍「X」）

特拉巴尼－比爾吉基地將成為義空軍第3座F-35機隊駐地，扼守地中海中部重要地緣位置。（取自義空軍臉書）

義國新飛訓設施將包含F-35模擬機，提供學官可靠飛訓能量。（取自洛馬網站）