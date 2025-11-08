義診付出修心養性 牙科助理盡獻良能
擔任牙助20多年52歲顏玉雪，10多年前因參與慈濟義診因緣，開啟了她的志工生涯，她也把握因緣到海外義診，從付出過程修正以往急躁的個性，現今高屏義診凡是牙科部分器材都是由她準備，她說能為弱勢族群付出，人生變得充實又有意義。
「這是我們的口鏡 這是我們診療的口鏡，然後有探針有鎳子。」
兩百多種牙科器材信手拈來、如數家珍，每場義診的牙科 器材幾乎都是由她準備
慈濟志工 顏玉雪：「因為我之前都在牙科服務，然後所以這些東西我比較知道說，怎麼去認識(操作) 當然也在傳承。」
慈濟志工 鄭靖禺：「她是個很認真的人，經驗豐富。」
「你壓的時候 像這樣，你可以拉這邊一點。」
曾在牙科當牙助20多年的顏玉雪，10多年來參與偏鄉義診後，就成了人醫會團隊固定成員，還曾把握因緣到海外義診，付出過程修正以往急躁習氣
慈濟志工 顏玉雪：「最大改變就是 包容，每一個人都會有些狀況，或者是我們自己也有不足的地方，但是在這道場上 大家都會互補。」
慈濟志工 梁鈺袖：「做什麼事都很認真，都會盡量做到 周到 這樣子，讓每個來服務的人都很好。」
屏東教養院長 陳穩仁：「人醫會的同仁真的是，非常有耐心跟愛心，可以去協助我們的孩子。」
義診過程見苦知福，顏玉雪也在學術上進修躍升研究助理，要繼續能用自己的專業領域、為弱勢族群服務，為他們健康把關、減輕病苦。
更多 大愛新聞 報導：
里長媽卸下公務 重返慈濟熱情付出
補冬吃鍋避開高油鹽 降低三高護健康
其他人也在看
里長媽卸下公務 重返慈濟熱情付出
南投埔里慈濟志工「余秀彩」，前後擔任六任社區理事長，也曾當過里長，因公務繁忙，曾一度暫離志工勤務，但心中始終掛念這分善緣。七年前回歸後，她把社區經驗融入慈濟工作，無論煮食備餐、社區活動等等，都全力...大愛電視 ・ 1 天前
南門市場災後復原 市府研擬補助方案助攤商申請急難救助
南門市場火災發生後，市府團隊於第一時間啟動各項復原工作，目前已進入災後第3天，相關單位持續加速現場復原與攤商協助作業，並同步展開保險、鑑價及安全檢測程序。 市府表示，昨(7)日上午已邀請火險公司人員進入現場確認保險範圍及相關理賠事項，初步了解部分攤商可能涉及裝潢與設施設備等項目之理賠，相關財損桃園電子報 ・ 1 天前
以色列駐墨大使差點遇刺！以、美控伊朗意圖行刺 墨粉碎陰謀
伊朗與以色列互為死敵，雙方的交手也不局限於中東地區！英國《衛報》7日報導，美國與以色列雙雙指控，伊朗意圖暗殺以色列駐墨西哥的大使奈格爾 (Einat Kranz-Neiger)，所幸該圖謀為墨西哥政府及時瓦解。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
強化邊境管理卓榮泰喊「零信任」 凌濤嗆：國人才對卓內閣零信任
行政院長卓榮泰今（8日）前往桃園機場視察，他強調，對於進出的所有國人要採取「零信任」態度，才能徹底防護國家安全。對此，桃園市議員凌濤直呼，國人對卓內閣的邊境管理才是「零信任」。中天新聞網 ・ 1 天前
別忽視無痛血尿！可能是泌尿上皮癌找上你
67歲的林女士一向健康，卻在近期出現間歇性的無痛血尿。她原本以為只是小問題，至台北慈濟醫院檢查後，竟發現左側輸尿管末端長了一顆五公分的腫瘤，並造成腎水腫情形。確診為輸尿管泌尿上皮癌後，許竣凱醫師先安排化療縮小腫瘤，再利用達文西手術切除腫瘤並重建輸尿管，成功保留腎臟功能，林女士術後追蹤至今，病情控制良好。吸菸與家族史風險高 輸尿管泌尿上皮癌症狀不明顯是危機輸尿管是連接腎臟與膀胱的重要管道，負責將腎臟產生的尿液，順利輸送到膀胱儲存與排出。根據衛生福利部統計，泌尿上皮癌發生率每十萬人中約有40至50例，臨床上，醫師會以尿液檢驗、膀胱鏡、超音波與電腦斷層進行診斷，排除泌尿道感染、輸尿管結石等，會伴隨疼痛的血尿後，就要高度懷疑腫瘤的可能。許竣凱醫師指出，長期吸菸、處於環境汙染及具家族史者都是危險因子。輸尿管泌尿上皮癌症狀並不明顯，常見表現為無痛性血尿，若置之不理，腫瘤可能造成阻塞及腎衰竭、或是逐漸擴散，甚至出現遠端轉移，危及生命。治療方式多元 達文西手術精準切除成為主流泌尿上皮癌的治療方式多元，包括手術治療、化學治療、免疫療法及標靶治療等，醫師會視腫瘤期別、位置及腎功能等病況綜合評估，決定是否需常春月刊 ・ 1 天前
春節9天連假怎麼玩？普發1萬放大術 過年東京不用4萬
2025年農曆春節長達9天，若再多請4天假可一路放16天，創下歷年最長假期之一。許多民眾趁著「普發一萬元」即將入袋，提早規劃過年出遊。從短線的韓國、日本，到長線的美國、歐洲、土耳其，機位與團體行程幾乎被掃光。ITF台北國際旅展於南港展覽館1館盛大展開，業者觀察，今年民眾消費信心明顯回溫，「萬元有找」、「萬元放大術」成為旅展與年節最熱門關鍵字。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
展現環保永續 南亞與台化回收材料製成台塑企業運動服
今年台塑企業運動會最特別的就是運動會服裝，台塑企業總裁吳嘉昭表示，今年運動服都是採用南亞回收保特瓶再製的聚酯纖維，以及台化回收漁網再製的尼龍材料製作而成，這也是台塑企業研發的成果，以及環保永續的具體展現。面對全球經營環境嚴峻，吳嘉昭認為，台塑企業在轉型方面，將加速推動產品、事業、低碳、能源及數位等五自由時報 ・ 1 天前
稅制手段為何撬不動空屋困境？專家直指三大關鍵：政府有無決心最要緊
房價不跌、租金持續攀升，政府推出「婚育宅」與囤房稅2.0，希望以稅制手段逼出市場上的空餘屋，活化住宅供給。專家直言，從空地稅到空屋稅的討論，長年陷入「法有其名、效難其實」的困境，關鍵不在稅率多高，而在稅基與執行力是否到位，若制度仍讓閒置資產「課得輕、查得慢、執得緩」，再多政策恐也難解空屋困局。太報 ・ 1 天前
明年會比今年好！台塑總裁吳嘉昭：「轉型」已迫在眉睫
台塑企業8日重啟時隔七年之運動大會，首度由非王家專業經理人、台塑企業總裁吳嘉昭主持。吳嘉昭表示，全球經濟衝擊一波未平、一波又起，轉型已成為企業迫在眉睫的重要因應策略，台塑企業正加速推動產品、事業、低碳、能源及數位等5大轉型。中時財經即時 ・ 1 天前
足球運彩分析》11/8 曼聯歐足聯盃冠軍戰失利要復仇 趁熱刺打完歐冠拚體力
8日清晨五大聯賽恢復鏖戰，而參加歐戰的球隊今天起就要面對嚴酷的賽程。熱刺在歐冠以4：0擊敗哥本哈根，回到聯賽馬上要面對曼聯的挑戰。而曼聯在上一屆歐足聯盃冠軍戰輸給熱刺之後，本季沒有歐戰資格，好整以暇趁熱刺打完歐冠回來後，要報一箭之仇。這場在台北時間晚間8點半的比賽，兩支在英超戰績相同（5勝2和3敗）的對壘，不讓分賠率差不多，是一場實力相當的對戰。Yahoo運動運彩通 ・ 1 天前
亞職交流賽》對桃園球場的評價 韓職教頭：你要聽我講實話嗎？
韓職KT巫師隊今在亞洲職棒交流賽最終戰對上台灣大賽冠軍隊樂天桃猿，雖然只有3天2戰，KT巫師隊相當用心，特別準備來台陣容的選手名鑑，上面有每位教練和選手的名字、身高、體重、生日、投打習性和本季成績，甚至註明誰是明年的菜鳥，而球團人員更花費不少功夫逐一將選手名翻為漢字，方便台灣球迷和媒體閱讀。自由時報 ・ 3 小時前
中信盃黑豹旗》領先平鎮卻遭「沒收比賽」 陽明總教練賽後有話說
中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）登場，北部三重棒球場最後一戰上演桃園市平鎮高中交手台北市陽明高中，本該是精采的科班對決，沒想到卻迎來戲劇性結尾。陽明高中在2：1領先情況下，於3局下被裁判沒收比賽、裁定敗北，引發譁然。大會與陽明高中總教練尹德融也分別做出回應。TSNA ・ 22 小時前
鳳凰最快下午轉強颱 「登台機率相當高」！粉專曝2關鍵變數
中颱鳳凰來勢洶洶，預計路徑預估有望襲台，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」最新指出，鳳凰颱風最快今（9日）下午就會成為強颱，直接襲台機率相當高，確切登陸位置則視「颱風北轉的角度」而有變數。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
虞書欣泰國工作無視國喪「穿華麗亮藍性感禮服」 當地網友批：極度不尊重
泰國王太后詩麗吉於10月24日辭世，享耆壽93歲，泰國全國正式進入國喪期，政府呼籲民眾盡量穿黑色或素色服裝，以表達哀思與敬意。而虞書欣最近到泰國為產品代言出席分享會，以及宣傳她的新電視劇《雙軌》，她穿著一套亮藍色性感魚尾禮服登台，整個人看起來十分華麗，她還在台...CTWANT ・ 3 小時前
鄭麗文拜共諜害慘全黨？柯志恩被牽連開火 前藍委直嘆：真不知明年怎麼選
國民黨主席鄭麗文8日出席「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，由於追思名單中有共諜吳石而被綠營圍剿，連國民黨內都有人很不以為然。繼前立委蔡正元重話抨擊，國民黨主席去祭拜要顛覆國民黨政府的英雄，「中國國民黨」可以改名為「中國國民投降黨」後，前立委陳學聖今（9）日表示，鄭麗文上任黨主席才一周，國民黨就已被打成急統，真不知國民黨候選人明年要怎麼選？陳學聖指出，......風傳媒 ・ 2 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 1 天前
颱風路徑急轉！鳳凰恐直撲台灣 「3縣市」淪風眼前線
（記者蔡函錚／綜合報導）中度颱風「鳳凰」持續增強並朝台灣逼近，氣象署最新預測顯示，其暴風圈最快可能於下週中旬觸 […]引新聞 ・ 1 天前
Q3虧損9.6億元！三大法人重倒這「玻纖布大廠」1.8萬張 股民叫苦：現在是連滾帶爬
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（7）日終場大跌248.04點，跌幅0.89％，收在27,651.41點，成交額達4,690.2億元。據證交所盤後籌碼動向，三大法人今日...FTNN新聞網 ・ 1 天前
為賺錢當車手遭逮⋯台南嬤帶「身障孫」淚求法官：我養7個！判決出爐
台南一名鄭姓婦人加入詐騙集團當車手遭逮，全案移送地檢署後，台南地院一審判刑10月有期徒刑；鄭婦認為判太重上訴，打出悲情牌，透露自己有7個孫子要照顧，其中一個還是身心障礙，二審法官仍維持原判，但緩刑5年，全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前