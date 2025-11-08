義診付出修心養性 牙科助理盡獻良能

擔任牙助20多年52歲顏玉雪，10多年前因參與慈濟義診因緣，開啟了她的志工生涯，她也把握因緣到海外義診，從付出過程修正以往急躁的個性，現今高屏義診凡是牙科部分器材都是由她準備，她說能為弱勢族群付出，人生變得充實又有意義。

「這是我們的口鏡 這是我們診療的口鏡，然後有探針有鎳子。」

兩百多種牙科器材信手拈來、如數家珍，每場義診的牙科 器材幾乎都是由她準備

慈濟志工 顏玉雪：「因為我之前都在牙科服務，然後所以這些東西我比較知道說，怎麼去認識(操作) 當然也在傳承。」

慈濟志工 鄭靖禺：「她是個很認真的人，經驗豐富。」

「你壓的時候 像這樣，你可以拉這邊一點。」

曾在牙科當牙助20多年的顏玉雪，10多年來參與偏鄉義診後，就成了人醫會團隊固定成員，還曾把握因緣到海外義診，付出過程修正以往急躁習氣

慈濟志工 顏玉雪：「最大改變就是 包容，每一個人都會有些狀況，或者是我們自己也有不足的地方，但是在這道場上 大家都會互補。」

慈濟志工 梁鈺袖：「做什麼事都很認真，都會盡量做到 周到 這樣子，讓每個來服務的人都很好。」

屏東教養院長 陳穩仁：「人醫會的同仁真的是，非常有耐心跟愛心，可以去協助我們的孩子。」

義診過程見苦知福，顏玉雪也在學術上進修躍升研究助理，要繼續能用自己的專業領域、為弱勢族群服務，為他們健康把關、減輕病苦。

