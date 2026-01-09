義診拔苦開啟善緣 病患投入志工服務

在尼泊爾「加德滿都慈濟會所」的義診空間，不但守護了病人的身體健康，也讓他們發現，自己也是富有的人，因為能夠將愛心化為行動，投入志工行列服務別人。

拍右手、拍左手，做做簡單的健身操，身穿志工背心的人，支持義診部分任務，其實他們也是病患。

志工(病患) 普雷姆：「在這裡，慈濟為低收入族群 貧困人士，以及所有需要幫助的人，提供優質服務，我很高興能當志工 盡一分力。」

志工(病患) 拉傑舒瓦：「即使在忙碌的時候，我也會抽身前來履行這裡的責任，在服務過程中，我們的同理心 也日益增長，我們想要感恩慈濟的證嚴法師，讓我們有這個環境和機會付出。」

2015年加德滿都發生地震，當時還是學生的斯里詹，就志願為慈濟當嚮導和翻譯。這次知道慈濟在加德滿都舉辦義診，再回來幫忙。

志工 斯里詹：「在這裡 我獲得慰藉，感受到家庭的歸屬感，在這裡 我可以做所有積極的事情，比如給予他們關愛 傾聽他們的煩惱。」

每次義診，都有慈濟志業不同主題的分享，病人不僅了解其中的人文精神、也啟發出他們的愛心。

慈濟人醫會醫師 尼爾：「我們的病人也體會到，這裡與其他醫院或診所的不同，就如我們上人所說的，我們不僅治療疾病，也致力於關懷病人的心理，心靈的療癒，現在這裡 更像一個家了，當我問他們 為何前來時，他們說 在這裡能結識新朋友，每次來都感到心情非常輕鬆。」

從義診開啟的志工服務因緣，讓大家明白，每個人都有幫助人的能力，加德滿都本土志工隊伍，正在延長。

