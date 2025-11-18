義警常年訓練強化防衛韌性 西螺警分局整備民力共築安全家園

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】西螺警分局昨(17)日在四樓禮堂舉辦年度「義勇警察常年訓練」，吸引各編組義警踴躍參與。分局強調，今年特別聚焦社區防衛韌性、基層救護技能與民防整合，透過專業講師授課、情境演練與團隊協作，全面提升義警協勤效能。訓練同時表揚9名績優義警與3組績優團體，肯定其長年投入治安協勤的付出，展現警民攜手守護社區的堅定力量。

西螺警分局在四樓禮堂舉辦年度「義勇警察常年訓練」，吸引各編組義警踴躍參與。(記者廖承恩拍攝)

廣告 廣告

本次課程內容扎實，從「初級救護與自救」到「全民國防」皆涵蓋在內，並加入「防空避難演練」與「警察應用技術」示範，使義警能在事故現場具備即時救援能力。講師以真實案例解析危機處理流程，搭配互動式練習，讓義警在模擬場景中熟悉判斷與通報程序，強化面對突發事件時的行動能力。分局表示，義警是警力的延伸，必須具備迅速反應與基本救護技能，才能在危急時刻發揮穩定效果。

為凝聚團隊向心力，義警中隊亦於訓練中頒獎表揚表現優異人員。西螺分隊程河盛等9人獲得個人績優殊榮；在團體績效部分，和心小隊勇奪第1名、西螺分隊取得第2名、永定小隊則獲得第3名。分局另頒發象徵榮譽與鼓勵的公仔獎座，肯定各隊在平時協勤交通疏導、治安巡邏與災害應變等任務上展現的責任與貢獻。

表揚9名績優義警與3組績優團體。(記者廖承恩拍攝)

西螺警分局指出，義警制度是維繫地方安全的重要力量，透過常年訓練可強化廉正、專業與效能的整體形象，使義警在防制犯罪、宣導治安與協助民防工作上更具能量。分局強調，近年各類詐欺與治安型態不斷變化，民力參與愈顯重要，義警擔任社區第一線通報者與協勤夥伴，角色不可或缺。

在治安與防災工作上，分局未來將持續整合警力、義警與社區守望相助力量，推動防詐、防毒、防竊等宣導與巡守工作。透過密切合作，逐步建構扎實的社區安全防線。分局強調，治安不是單方努力，而是警民共同承擔的責任，要讓社區更安全，就必須以訓練為基礎、以合作為核心、以行動守護民眾生活。

課程訓練使義警能在事故現場具備即時救援能力。(記者廖承恩拍攝)

分局長閻百川表示，「警力有限，民力無窮。」他期盼義警在訓練後更具備專業與信心，能深入社區發揮守望相助精神，協助警方防制毒品、詐欺與竊盜等犯罪，並在災害時提供即時支援。他強調，只要警民同心，就能形成穩固的治安防護網，打造讓民眾真正安心、有感的生活環境。