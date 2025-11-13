義警無私奉獻守護斗六治安 警民合力築起最堅實防線

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】斗六警分局於日前舉辦114年下半年義警中隊常年訓練，課程納入全民防衛動員與治安協勤實務，展現強化社區防衛決心。訓練中，副分局長林清豐親頒獎狀表揚服務滿20年、30年資深義警賴金地等8人，以及榮獲雲林縣民力技能競賽團體第二名的劉英禪等5名優秀隊員，肯定其長年無私奉獻、堅守崗位。

副分局長林清豐指出，治安工作非警察單打獨鬥可成，需全民共襄盛舉。義警人員平時犧牲休息時間，投入巡守與協勤任務，為社區安全默默付出，是警察最堅強的後盾與防線。

此次訓練課程內容扎實，除強化協勤技巧與危機應變能力外，更融入防詐、防竊、防災宣導，提升義警在民眾服務與治安維護上的即戰力，展現警民一體的合作精神。

林清豐表示，義警隊員肩負社區安寧重任，不求名利卻勇於擔當，是社會最溫暖的力量。分局將持續提供訓練資源，打造更堅實的警民合作體系。

斗六分局強調，面對多變治安挑戰，唯有警民攜手，才能共築「安全社區、幸福家園」。每一位義警的身影，都是城市平安的守護印記。