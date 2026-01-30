義買隨喜春聯 玉井傳愛社福

玉井區公所推出隨喜春聯，攜手慈善單位讓春聯多了愛之味。

（記者張淑娟攝）

記者張淑娟∕玉井報導

玉井區公所推出「隨喜春聯」，讓今年玉井的春聯除了年味，還多了一點點愛之味。區長顏振羽表示，以往都是贈春聯，今年決定以「玉井傳愛｜義買隨喜春聯」，而隨喜所得全數捐贈給「德蘭啟智學校」和「華山基金會」，讓小小的愛如蒲公英的種子，隨風傳到各角落發芽開花。

玉井區公所將於農曆年前舉辦二０二六慈善揮毫，邀請大家隨喜傳愛。顏振羽指出，研擬二月七日舉辦「新年快樂：福氣馬到，愛心到」慈善揮毫活動，且將邀請兩位書法名家，即南瀛書法學會理事長鄭枝南與清風書法學會老師李俊義共同進行開筆儀式，揮毫寫下「駿馬迎春，福滿乾坤」等祝福話語。

特別的是今年公所將把傳統的「贈送春聯」轉型為「慈善義買」，顏振羽表示，揮毫贈春聯原本是一件雅事，今年希望另賦予這份美意更深刻的社會責任，也就是鼓勵民眾透過「隨喜捐款」方式領取春聯，同時現場也會有由德蘭啟智學校與華山基金會提供十二個隨喜箱，活動結束後隨喜箱直接捐贈給這兩個慈善團體，希望小小的美意也能傳愛各地，讓春聯除了年味外，更是一份深藏著許多愛的美好祝福。