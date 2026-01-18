【互傳媒／記者 張學宜／嘉義 報導】大嘉義創新創業協會昨（17）日捐贈復康巴士1台給嘉義縣社會局，車輛將用來協助長照交通接送，嘉義縣長翁章梁感謝大嘉義創新創業協會熱心公益、慷慨解囊，讓有長照需求民眾擁有更舒適的交通工具。

▲義賣瓜子做公益，大嘉義創新創業協會捐復康巴士回饋鄉里。

大嘉義創新創業協會實踐在地關懷與回饋社會，發起「公益義賣瓜子」行動，以貼近日常的方式凝聚創業者與社會大眾的力量，共同完成復康巴士募資，協助在地社福單位服務長輩與行動不便族群，改善長照機動性。

翁章梁說，大嘉義創新創業協會透過公益義賣完成募資，是回饋社會的最佳典範。嘉義縣目前共有95輛特約長照交通車，114年度服務趟次約17萬，反映長照交通接送的需求很高，且服務車輛供不應求，社會局將善加媒合車輛與單位，發揮最佳效益。

大嘉義創新創業協會指出，公益不必遙不可及，只要方法對、方向對，每一份日常消費都能成為善的循環，希望透過捐贈車輛，讓更多人看見嘉義創業者不只拚經濟，也願意為社會付出。

衛生福利部推動長照3.0計畫，以「健康老化、在地安老、安寧善終」為願景，打造醫照整合的連續性服務，讓醫療與長照無縫接軌，包括在出院前就完成返家照顧計畫，順利銜接各項服務並積極復能，提升醫療與長照體系的連續性。

嘉義縣社會局感謝大嘉義創新創業協會提升本縣長照服務量能，期盼藉此次活動，號召更多善心人士及企業投入社會公益，齊心改善嘉義縣的長照量能。