義隆電子竹北AI園區新總部上梁典禮 2027年啟用、將比隔壁緯創大樓高

義隆電子的研發總部大樓30日於竹北AI智慧園區舉行上梁典禮，預計建成地上共18層樓，比隔壁緯創大樓高3層樓，圖為義隆電子董事長葉儀皓。（攝影／民眾提供）

義隆電子的研發總部大樓30日於竹北AI智慧園區舉行上梁典禮，預計建成地上共18層樓地下4層停車場，「AI智慧園區」包括智邦電子、緯創大樓、普生築創大樓、是新竹縣長楊文科重要政績，但30日他要務在身沒有辦法出席，派縣府秘書長李安妤代表。

新竹縣政府秘書長李安妤致詞表示，很高興代表楊文科縣長參加上樑典禮，「AI智慧園區」是縣府「五支箭政策」中，發展最快速的一支箭。期待AI智慧園區4家大廠全面營運後，讓新竹縣往文化、科技、智慧城的城市願景再邁進。

「AI智慧園區」已完成三棟，義隆電子2027年啟用

新竹縣政府產發處表示，義隆電子公司預計2026年完工、2027年啟用。預估整座園區可帶來4000個就業機會，創造上千億元產值。除提高在地就業機會，園區設計均為綠建築辦公大樓。

30日，義隆電子董事長葉儀皓表示，新總部大樓地上18層、地下4層停車場，結合地理與交通優勢，成為竹北新地標。義隆電子已投入AI相關研發逾7年，目前公司研發的AI技術已廣泛應用於智慧交通與安全監控領域，未來將持續深化AI技術研發，推動機器人等前瞻性應用場域。

義隆公司表示，透過AI技術再找到新的應用產品，義隆持續和中研院資訊所廖所長團隊合作，陸續開發全球最快最準的AI影像辨識演算法。（圖片來源／義隆電子提供）

公司表示，透過AI技術再找到新的應用產品，義隆持續和中研院資訊所廖所長團隊合作，陸續開發全球最快最準的AI影像辨識演算法YOLOv4/R/7/9，後又開發出更適合邊緣運算及終端裝置的低算力AI影像辨識演算法「GElanNet」系列，大幅降低成本及功耗，同時結合生成式AI資料擴增技術，已導入智慧交通的AI CCTV、車用ADAS…等應用。

義隆新總部大樓地上18層，卡位AI市場

「AI智慧園區」位於竹北智慧二路、莊敬一路口，2024年第一家廠商智邦電子營運總部成立，2025年5月普生築創大樓開幕、6月緯創資通全球營運總部啟用，是整個台灣IC及AI產業中非常重要的布局。

然而，以樓高來看，這次上樑的義隆電子的研發總部大樓18層樓高，是AI智慧園區四棟大樓裡面最高的一棟，據傳，當年設計的時候，要求就是要蓋的比隔壁的緯創還高，果然，緯創蓋15層樓高，而義隆有18層樓高，達到「高人一等」的境界。

有趣的是，在新竹的營建業相傳，本來義隆大樓要蓋超過20層樓高，但拖的時間太久，通貨膨脹，一算，成本多了好幾十億，才換另一個18層樓的版本，但不論如何，要比緯創高就是了。

