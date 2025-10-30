義隆電子竹北AI智慧園區新總部上梁 預計2027啟用
義隆電子的研發總部大樓30日於竹北AI智慧園區舉行上梁典禮，預計建成地上共18層樓地下4層停車場，新大樓除延續原有營運團隊外，正尋求AI合意夥伴，打造兼具研發、創新與智慧應用的高效能基地。新竹縣府祕書長李安妤也表示，縣府承諾協助產業在硬軟體、研發創新等方面，提供產業界優質的發展環境。
AI智慧園區是縣長楊文科自2018年上任以來，推動的5支箭政策中發展最快速的一支箭。從2024年第一家廠商智邦電子營運總部成立，2025年5月普生築創大樓開幕、6月緯創資通全球營運總部啟用，是整個台灣IC及AI產業中非常重要的布局，期待4家大廠陸續營運後，能夠打造新竹縣的產業規模，也帶領台灣在IC及AI產業的推動。
義隆電子董事長葉儀皓表示，新總部大樓地上18層、地下4層停車場，結合地理與交通優勢，成為竹北新地標。義隆電子已投入AI相關研發逾7年，目前公司研發的AI技術已廣泛應用於智慧交通與安全監控領域，未來將持續深化AI技術研發，推動機器人等前瞻性應用場域，並以智慧園區作為創新發展核心，公司也規畫將於總部開幕時，以無人機自動駕駛航拍大樓作為活動亮點，展現產業進步與技術實力。
縣府產發處說明，AI智慧園區設立初衷為導入AI與產業接軌，同時作為創新育成的基地及成為技術交流與產學合作的平台，縣府團隊展現最佳行政效率，高效推動AI智慧園區開發，由產業發展處設置單一窗口協助廠商簽約，輔導園區廠商行政業務等相關諮詢，以大幅縮短廠商建廠時程。
產發處表示，義隆電子公司預計2026年完工、2027年啟用。預估整座園區可帶來4000個就業機會，創造上千億元產值。除提高在地就業機會，園區設計均為綠建築辦公大樓，期待於園區全面營運後，讓新竹縣往文化、科技、智慧城的城市願景再邁進。
更多中時新聞網報導
電競》中信飛牡蠣闖世界8強 今戰韓KT
范怡文焦曼婷韓菲 高歌親情融化全場
旺旺孝親獎 葛兆恩唱高凌風經典曲
其他人也在看
建構創新能量 義隆電子研發總部上梁
義隆電子30日舉辦AI智慧園區研發總部上樑典禮，新竹縣政府秘書長李安妤、義隆電子董事長葉儀皓及多家科技公司等人出席，一同見證AI智慧園區最後一塊拼圖完成。秘書長李安妤表示，總部完工後將成為大新竹地區的全新地標，期待於園區全面營運後，讓新竹縣往文化、科技、智慧城的城市願景再邁進。義隆電子董事長葉儀皓表示，感謝楊文科縣長打造AI智慧園區，提供場地並建構創新能量，吸引人才進駐。新總部大樓地上18層、地下4層停車場，結合地理與交通優勢，成為竹北新地標。義隆電子已投入AI相關研發逾七年，目前公司研發的AI技術已廣泛應用於智慧交通與安全監控領域，未來將持續深化AI技術研發，推動機器人等前瞻性應用場域，並以智慧園區作為創新發展核心，公司也規劃將於總部開幕時，以無人機自動駕駛航拍大樓作為活動亮點，展現產業進步與技術實力。更多新聞推薦 ● 鄭麗文批賴清德是「麻煩製造者」 民進黨：背離台灣主權與民主共識台灣好新聞 ・ 6 小時前
《生醫股》海外迎大單 國光生明年好旺
【時報-台北電】國光生（4142）海外布局、代工業務升溫發酵，明年營運加速衝刺、添利。其中針劑充填CDMO業務正處成長期，代工客戶Sanofi（賽諾菲）預估出貨量將從今年的500萬劑成長至明年的800萬劑；韓國生物相似藥客戶委託的PFS無菌充填代工也預計隨客戶陸續於歐、加、韓、日等國家上市，預估明年訂單量將比今年的20萬劑展現數倍推進力道，助力國光生明年營運大幅活絡躍進。 此外，國光生自有產品線中的腸病毒71型疫苗，更是值得期待的高利潤品項，除在台灣穩定出貨，並積極拓展至高流行區域的東南亞市場，越南預計明年第四季上市，並交由越南國營最大的疫苗製造商Vabiotech代理，前期以自費為主，之後將鎖定公費市場的大規模採購潛力，預計出貨量將從2026年的5萬劑大幅躍升至2028年的21萬劑，泰國及菲律賓也規劃在2027年陸續上市，可望強化長期獲利結構能量。 國光生目前以自有產品及代工雙軌制進行，國外合作夥伴包含法國Sanofi、中國天道醫藥、韓國眼藥大廠SCD、日本住友製藥等。 國光生表示，與Sanofi的重組流感疫苗Flublok充填代工，該疫苗以歐美市場為主，由於Sanofi先前擴大銷售時報資訊 ・ 11 小時前
傅元亨出席中央社智慧永續城市國際論壇 (圖)
中央社「2025智慧永續城市國際論壇」30日在台北舉行，AWS台灣公部門業務總監傅元亨（圖）出席，以「智慧永續城市的下一個關鍵字」為題發表專題演講。中央社 ・ 6 小時前
財管、銀行業務加持，渣打Q3稅前獲利超預期，上調今年收入增速預測
【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，渣打集團發布第三季財報，受益於財富管理業務和全球銀行業務，當季獲利表現超越預期，且順勢上調今年收入增速預測。根據財報，渣打集團第三季經調整後的稅前獲利升至19.9億美元，高於市場分析師預估中值的17.9億美元。渣打集團執行長Bill Winters週四在聲明中表示，公司現在預計將在2025年實現約13%的有形股本回報率，比原計畫提前一年達標。與規模更大的競爭對手豐控股類似，渣打正在進行名為「Fit for Growth」的重組。該重組涵蓋數百項舉措，旨在節省從數十萬美元到數千萬美元不同層面的資金。目前，渣打集團的重組計畫正處於為三年實施階段的第二階段，大部分節支成果預計將在今年和明年實現。渣打表示，2025年的收入增速有機會達到5%-7%指引區間的「高端」，而之前的預測為該區間的下限左右。財訊快報 ・ 6 小時前
凱投宏觀稱，日本央行下次升息或在明年1月
【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，凱投宏觀(Capital Economics)表示，日本央行下一次升息預計將在明年1月進行。凱投宏觀亞太區主管Marcel Thieliant在報告中指出，此次發布的展望報告與7月份相較幾乎沒有變化，這表明日本央行不太可能像不少觀察人士預期的那樣在12月會議上升息。報告還指稱，幾乎沒有跡象顯示日本央行對於關稅影響的擔憂減輕。日本央行仍然預計，企業利潤下滑可能導致工資成長放緩，因為企業更加注重降低成本。凱投宏觀仍然認為，日本央行將在未來幾個月收集更多有關明年春季勞資談判中工資漲幅的訊息，然後才會在1月份的會議上升息。財訊快報 ・ 6 小時前
富達：長壽時代挑戰財務韌性 76％亞太民眾仍偏好持現金
富達國際最新「長壽革命：迎接新現實」報告指出，隨著全球壽命持續延長，退休理財思維亟需翻轉。調查顯示，亞太地區50歲以上族群中，仍有高達76％偏好持有現金，顯示保守理財觀念依舊普遍。富達國際提出五大行動策略，協助個人、企業與政策制定者有效應對長壽的人口變化。中時財經即時 ・ 6 小時前
晶圓切割機廠DISCO財測遜、純益恐大減 股價暴跌
MoneyDJ新聞 2025-10-30 10:49:19 蔡承啟 發佈日本晶圓切割機大廠DISCO看淡本季(10-12月)業績，純益恐大減2成、遜於市場預期。今日股價聞訊暴跌。 根據Yahoo Finance的報價顯示，截至日本股市30日早盤收盤(台北時間上午10點30分)為止，DISCO暴跌5.89%、暫收53,070日圓。 DISCO 29日盤後公布上季(2025年7-9月)財報：因生成式AI相關需求持續強勁，帶動使用於半導體量產的切割機(Dicer)、研磨機(Grinder)等精密加工裝置出貨穩健，合併營收較去年同期成長8.7%至1,046.22億日圓、季度別營收創下歷史次高紀錄，合併營益成長4.3%至443.91億日圓、合併純益增加8.1%至321.45億日圓。 DISCO指出，上季可用來反映客戶投資意願的出貨額較去年同期減少1%至964億日圓，雖陷入萎縮、不過遠優於DISCO原先自估的836億日圓。 DISCO指出，該公司的營收狀況和客戶設備投資意願之間的直接連動性低，因為會在產品完成驗收後、才會將賣出的產品列入營收計算，因此營收易受驗收情況所左右，要而觀察客戶投資意願、用Moneydj理財網 ・ 8 小時前
熙特爾高雄E-dReg案場挹注，Q4營運優於Q3，今年營收有望倍增
【財訊快報／記者戴海茜報導】熙特爾-創(7740)9月營收達5.91億元，不僅創新高，更呈現大幅雙增態勢，前三季營收年增近400%。總經理陳伯勳指出，營收跳增主要為PEC工程及EMS平台挹注，高雄兩座E-dReg大型案場約90億元訂單量持續認列，第四季營運會比第三季好，2026年新接訂單發酵，業績可望再創新高。法人估，熙特爾今年每股盈餘至少一個股本，成為能源類股的獲利王。熙特爾自結9月營收5.91億元，月增898%，年增1197%，主要為PEC工程及EMS平台認列挹注，其中高雄PEC工程認列最多；累計前三季營收11.59億元，年增近400%。熙特爾以「電池製造、智能EMS、EPC工程與維運服務」為四大核心業務，全面推動高附加價值的業績表現。陳伯勳指出，2025年業績明顯大增，主要為EMS平台與維運服務量體快速放大，高雄兩座E-dReg大型案場，總計約90億元量體，估計今年在手儲能電池規模約2gwh，已出貨1-1.5gwh。海外佈局方面，鎖定亞太地區及東南亞地區，目前以東南亞為優先看。陳伯勳指出，攜手瑞典VOLVO集團旗下VOLVO PENTA，開發移動式儲能，怪手及工具機朝電動化佈局，財訊快報 ・ 6 小時前
記憶體風暴蔓延到DDR5 研調：2026年獲利有望超越HBM3e
近期記憶體市場迎來「超級循環」，在三大廠三星、SK海力士、美光宣布停產DDR4後，報價全面上漲，在AI帶動下，NAND也都傳出供貨吃緊而漲價，而這股風暴也燒到DDR5來，根據最新研調指出，DRAM供應吃緊推高DDR5合約價，甚至在2026年獲利有望超越HBM3e。鏡報 ・ 8 小時前
國發會：亞洲創新籌資平台 形塑生態系打造護國群山
（中央社記者趙敏雅台北30日電）國發會今天委員會議討論金管會提出的「亞洲創新籌資平台」推動計畫。國發會主委葉俊顯表示，透過平台引入資本市場力量，支持人工智慧（AI）、資安通訊等國家重點產業，促進產業鏈合作與企業升級，形成科技創新企業群聚，進而打造護國群山。中央社 ・ 6 小時前
香氣層層堆疊、湯頭溫潤甘甜 台北凱達家宴中餐廳「老火甘蔗頭麻油雞」摘金
由經濟部商業署主辦的「2025麻油料理擂台競賽」於10月26日決賽公布成績，首次參賽的台北凱達大飯店以人氣佳餚「老火甘蔗頭麻油雞」在眾多參賽作品中脫穎而出，榮獲傳統組冠軍殊榮。每鍋10人份價格為1,880元+10％，為與饕客同慶，凡於12月31日前點「老火甘蔗頭麻油雞」即贈精選小菜乙份；另同步推出即食料理包，1-2人份480元，讓賓客在家也能輕鬆品嚐冠軍湯頭的暖心風味。中時財經即時 ・ 6 小時前
男衝妻娘家「車子擋路」 混亂中警持槍警戒.壓制嬤.孫婿
高雄市 / 綜合報導 高雄大寮區27日下午發生警民衝突！一名男子和妻子爭執，開車到老婆娘家擋在巷口，妻子娘家人請警方協助，員警過程中「持槍警戒」，家屬要求「不要拿槍」，一度和妻子的阿嬤發生肢體衝突，警方後來依妨害公務和傷害罪嫌偵辦阿嬤以及男子，但被質疑「執法過當」，警方則出示密錄器影片，強調因為男子「意圖開車逼近」才會拿槍警戒，並無過當情事，但員警態度確實需要改進，將會核予申誡處分。男子VS.員警說：「你衝撞我我就是開槍，我有衝撞你的行為嗎。」汽車擋在巷口，員警上前驅離，但全程拿槍警戒被質疑執法過當，男子VS.員警說：「違規啦，開單啊。」車上男子也不配合大聲嗆聲，隨後男子的妻子看到眼前這幕，顧不及手上還抱著剛滿月的嬰兒，上前制止，男子妻子VS.員警VS.男子說：「你這樣很危險欸，如果他衝撞我呢。」員警VS.阿嬤說：「他衝撞我怎麼辦，你這麼大聲幹嘛啦。」妻子要求員警不要拿槍，但員警認為男子可能開車衝撞，雙方起爭執，而妻子的阿嬤不滿孫女被兇加入戰局，員警VS.男子VS.阿嬤說：「我就是要拿槍，趕快開單啦，你安靜啦。」阿嬤拍了一下員警拿槍的手，其他員警一起上前，男子妻子則挺身保護阿嬤氣氛緊張，員警VS.阿嬤說：「到底要不要我們處理啊。」警民衝突發生在27日下午高雄大寮區，原來馮姓男子和妻子爭執，開車到女方娘家，把車停在巷口，娘家人請來員警驅離。但事後他們質疑，警方持槍警戒還疑似推阿嬤似乎執法過當，警方則給出當時密錄器，強調是男子意圖衝撞員警才會拔槍朝地面警戒，槍口並無朝人，沒有過當，更表示壓制過程，阿嬤多次以身體阻擋員警拉扯配槍，造成員警擦挫傷。員警VS.男子VS.男子妻子說：「趴著，等一下，趴著啦，欸，趴著啦，趴好啦，不要推我阿嬤啦。」最後以強制力把男子拉下車，跟阿嬤一起被依妨害公務逮捕，用傷害罪移送但阿嬤的家人無法接受警方作為，阿嬤說：「你有需要拿那支槍出來嗎，我們不會怕嗎，一個孫子抱個孩子才剛滿月，萬一擦槍走火怎麼辦。」林園分局副分局長黃國峰說：「員警應對態度確有改進之處，本分局將追究議處。」執法是否太過火，雙方各執一詞，警民衝突搬上檯面恐怕雙方都始料未及。 原始連結華視影音 ・ 6 小時前
日銀決議利率維持在0.5％不變 重申未來可能升息
日本央行（日銀）30日結束決策會議，一如市場預期將短期利率維持在0.5％不變，但重申如果經濟走勢符合預測，就會繼續提高借貸成本。中時財經即時 ・ 7 小時前
OpenAI宣布Sora應用程式正式登陸台灣 為亞洲首批推出的市場之一
OpenAI於30日宣布，正式在台灣推出Sora應用程式，台灣成為亞洲最早能體驗OpenAI新一代AI影音創作技術的市場之一。中時財經即時 ・ 6 小時前
華航12／3開航鳳凰城 機票最低19,440元起、Sony高音質降噪耳機伴飛
華航（2610）歡慶12月3日開航鳳凰城航線，祭出機上好禮、地面大獎搶客。在即將於11月7日開展的ITF台北國際旅展，購買華航直飛鳳凰城機票最低未稅價19,440元起；並聯手Sony送好禮，凡於12月及1月搭乘台北飛往鳳凰城航班的全艙等旅客，每班將抽出三位幸運兒獲得高解析音質降噪耳機。中時財經即時 ・ 6 小時前
嘉縣水上鄉全民運動館開幕 11/5前免費體驗
（中央社記者蔡智明嘉義縣30日電）嘉義縣水上鄉全民運動館今天開幕，館內設置瑜珈韻律教室、健身房、全齡體適能訓練場、羽球場等空間，滿足運動人口多元需求；今天起至11月5日試營運期間設施免費開放體驗。中央社 ・ 6 小時前
川普稱中國將暫停稀土許可規則至少一年，中國稀土類股紛傳漲聲
【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，稀土股週四在A股紛傳漲聲，此前川普稱根據中美達成的協議，中國將暫停稀土許可規則至少一年。當地時間13:29，北方稀土(600111 CH)上漲4.2%，中國稀土(000831 CH)上漲3.2%，金力永磁(300748 CH)上漲6.7%。光大證券國際證券策略分析師Kenny Ng表示，對中國稀土企業來說，這一年將有出口市場，業務量會增加。而且海外客戶可能會在這一年內大量儲備稀土，以防禦往後的不確定性。財訊快報 ・ 5 小時前
威強電攜記憶體商開發專用測試設備，明年獲利估增近9成，EPS逾7元
【財訊快報／記者王宜弘報導】IPC廠威強電(3022)儘管今年受匯率影響獲利低於預期，但明年網通與ODM動能強勁，業績動能向上，其中，與記憶體廠商密切合作，開發DDR5與PCle Gen6 SSD專用記憶體測試設備，法人估明年獲利成長近9成，EPS逾7元。法人指出，威強電因應未來邊緣AI、醫療、網通的需求大增，今年已啟動桃園廠設廠計畫，預估2028年進入試產階段，同時菲律賓產能也維持約20%的比例，滿足客戶需求。威強電第二季因提列超過5億元的匯兌損失，導致單季轉虧1.67元，上半年累計EPS收斂至0.39元；而第三季受到DDR缺貨影響，單季營收15.18億元，為今年低點，但毛利率回穩，匯損可獲得回沖，法人估第三季EPS 1.89元，第四季1.65元，全年EPS 3.94元。法人指出，威強電營運谷底已過，專案成長動能可望延續到明年度，2026年各產品線的展望皆正向，業績可望挑戰雙位數成長，回升到70億元以上，上探75億元，其中又以網通、ODM業務動能最強，公司並持續擴大以色列網安客戶訂單占比，並成功從美國主要競爭對手手中取得大型伺服器專案訂單；ODM則與記憶體商合作開發DDR5與PCle財訊快報 ・ 6 小時前
百歲人生時代來臨！富達國際：全球八成民眾退休儲蓄短缺至少10年
富達國際最新「長壽革命：迎接新現實」研究指出，全球50歲以上族群若以百歲人生為基準，高達八成民眾的退休儲蓄將不足以支應至少10年生活開銷。然台灣則領先亞太地區，有85％民眾已著手退休規劃、32％懂得運用投資理財，展現高度行動力與理財意識。中時財經即時 ・ 6 小時前
全球掏金熱！南韓12年零囤金 央行親揭下一步
全球掏金熱！南韓12年零囤金 央行親揭下一步EBC東森新聞 ・ 7 小時前