義隆電子竹北AI智慧園區新總部上梁 預計2027啟用

義隆電子的研發總部大樓30日於竹北AI智慧園區舉行上梁典禮，預計建成地上共18層樓地下4層停車場。（邱立雅攝）

義隆電子的研發總部大樓30日於竹北AI智慧園區舉行上梁典禮，預計建成地上共18層樓地下4層停車場，新大樓除延續原有營運團隊外，正尋求AI合意夥伴，打造兼具研發、創新與智慧應用的高效能基地。新竹縣府祕書長李安妤也表示，縣府承諾協助產業在硬軟體、研發創新等方面，提供產業界優質的發展環境。

AI智慧園區是縣長楊文科自2018年上任以來，推動的5支箭政策中發展最快速的一支箭。從2024年第一家廠商智邦電子營運總部成立，2025年5月普生築創大樓開幕、6月緯創資通全球營運總部啟用，是整個台灣IC及AI產業中非常重要的布局，期待4家大廠陸續營運後，能夠打造新竹縣的產業規模，也帶領台灣在IC及AI產業的推動。

義隆電子公司預計2026年完工、2027年啟用。（邱立雅攝）

義隆電子董事長葉儀皓表示，新總部大樓地上18層、地下4層停車場，結合地理與交通優勢，成為竹北新地標。義隆電子已投入AI相關研發逾7年，目前公司研發的AI技術已廣泛應用於智慧交通與安全監控領域，未來將持續深化AI技術研發，推動機器人等前瞻性應用場域，並以智慧園區作為創新發展核心，公司也規畫將於總部開幕時，以無人機自動駕駛航拍大樓作為活動亮點，展現產業進步與技術實力。

縣府產發處說明，AI智慧園區設立初衷為導入AI與產業接軌，同時作為創新育成的基地及成為技術交流與產學合作的平台，縣府團隊展現最佳行政效率，高效推動AI智慧園區開發，由產業發展處設置單一窗口協助廠商簽約，輔導園區廠商行政業務等相關諮詢，以大幅縮短廠商建廠時程。

產發處表示，義隆電子公司預計2026年完工、2027年啟用。預估整座園區可帶來4000個就業機會，創造上千億元產值。除提高在地就業機會，園區設計均為綠建築辦公大樓，期待於園區全面營運後，讓新竹縣往文化、科技、智慧城的城市願景再邁進。

