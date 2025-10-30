義隆電攻AI七年啦！無人機空拍揭轉型里程碑 AI智慧園區總部大樓上樑

義隆電子董事長葉儀晧。

專精AI邊緣運算(Edge AI)及終端裝置AI(On-Device AI)技術的義隆電子，於今日舉行「AI智慧園區總部大樓上樑典禮」，象徵義隆電子全心致力於AI研發、企業發展再登新里程碑。

義隆電子AI智慧園區總部大樓位於新竹縣AI智慧園區，建築地上共18層樓地下4層停車場，座落於交通便利且具發展潛力的竹北門戶位置。新大樓除延續原有營運團隊外，正尋求AI合意夥伴，打造兼具研發、創新與智慧應用的高效能基地。未來將以創新之門、AI樞紐為定位，成為串聯公司研發實力與全球市場布局的重要樞紐。

義隆電子AI智慧園區總部大樓無人機空拍圖。（義隆電子提供）

義隆於2018年提出「透過AI實現雙軸轉型」- Dual Transformation through AI，即將現有NB筆電的產品AI化，如今年台北電腦展榮獲金牌獎的邊緣運算AI輔助殘障筆電觸控板及AI賦能工控電腦觸控方案，就是現有產品AI化的代表作。

另外，透過AI技術再找到新的應用產品，義隆持續和中研院資訊所廖所長團隊合作，陸續開發全球最快最準的AI影像辨識演算法YOLOv4/R/7/9，後又開發出更適合邊緣運算及終端裝置的低算力AI影像辨識演算法「GElanNet」系列，大幅降低成本及功耗，同時結合生成式AI資料擴增技術，已導入智慧交通的AI CCTV、車用ADAS…等應用。

新的AI應用主要是視覺判斷領域，利用攝影鏡頭擷取影像，由AI做影像辨識的應用，成果已陸續顯現出來，今年台北電腦展有三項利用該AI技術的應用模組獲獎，包含AI感知與動態號誌控制系統、行人AI安全保護系統、電動巴士AI緊急轉向防護系統。

義隆持續利用裝置端AI技術，開發ADAS Level 2+系統，如主動式車距維持系統(ACC)、自動緊急煞車系統(AEB)、自動車道變換輔助系統(ALCA)及駕駛失能緊急狀況車道變換及停靠路邊系統(ALKS)。在智慧座艙有AI駕駛監控系統(DMS)；Mini LED Local Dimming技術應用在電子後視鏡及中控螢幕。義隆也利用在ADAS累積多年的多鏡頭AI影像辨識技術，導入無人機雲台的AI物件偵測及追蹤系統和AI 360度自動避障系統。義隆表示，AI影像辨識的應用範圍極為廣泛，凡涉及視覺需求的領域，未來也將以此AI技術發展機器人及無人載具的應用。



