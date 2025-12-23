義隆電深耕裝置AI發酵 葉儀晧：明年智慧交通「量會衝起來」

義隆電董事長葉儀晧。

義隆電子董事長葉儀晧今日出席無人機相關活動，他表示，裝置AI（On device AI）因為成本、延遲都更低，在無人機、智慧交通方面會比邊緣AI（Edge AI）更有優勢，他透露，明年義隆在智慧交通方面有望迎來好消息，「有機會量會衝。」

義隆電子董事長葉儀晧今日表示，無人機與影像辨識、智慧交通、ADAS（先進駕駛輔助系統）都有關係，而義隆的強項就在裝置AI（On device AI），且比起邊緣AI，裝置AI延遲、成本都更低，適用於智慧交通、無人機應用上。

裝置AI跟邊緣AI差在哪？葉儀晧解釋，過去是攝影機旁邊放一個AI盒子進行運算再回傳，這叫邊緣AI，「而裝置AI則是AI盒子不見了，就放在device裡」，葉儀晧分析：「採用邊緣AI，你從裝置端的影像傳過來的時候，因為傳輸距離的關係，還要壓縮檔案，時間就慢了，而且還多一次耗電。」

事實上，義隆電從2020年開始就積極投入影像辨識技術研發，並導入義隆與中研院開發的Yolo v4、v7及v9的精簡版演算法，成功跨足無人機產業。

葉儀晧表示，在半導體進步加上演算法優化，不需要這麼多算力，他自信說道：「我這算力只要人家的五分之一、四分之一就好了，這差別就差很多了，便宜又輕又省電嘛，最重要的是反應速度又快。」

展望2026年，葉儀晧指出，義隆在智慧交通、無人機方面都會並行推動，尤其智慧交通本來就有案子在跑，他透露：「雖然交通界比較保守，但我想明年會有一些突破，有機會量會衝上去。」



