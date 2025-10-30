義隆電AI智慧園區總部大樓今天上樑! 董座：AI雙軸轉型成功找到新應用

義隆電董事長葉儀皓。陳俐妏攝



觸控IC大廠義隆電竹北AI智慧園區新建研發總部大樓工程進展順利，今天吉時整舉行「研發總部大樓上梁典禮」。義隆電董事長葉儀皓表示，義隆將以新總部為AI研發與創新的平台，義隆成功將現有NB的優勢做到AI雙軸轉型，並強化AI技術，深化車用、智慧交通與邊緣運算布局，並以2027年無人機航拍開幕為象徵，展現義隆在AI轉型路上的長期決心。

義隆早在七年前即投入AI技術開發，並持續擴大AI研發與應用版圖，並以新總部為核心，這次在竹北打造全方位的智慧創新基地，主要為深化車用、邊緣運算與影像辨識等多元應用。

義隆新總部大樓地上18層、地下4層，結合地理與交通優勢，未來將成為竹北地區的新地標與AI產業聚落的核心樞紐；葉儀皓特別感謝新竹縣政府對AI智慧園區的規劃與支持，以及建築團隊的努力，使工程進度仍領先原計畫。

義隆電自2018年提出「Dual Transformation Super AI」雙軸轉型策略，透過AI技術賦能產品，在今年Computex以邊緣AI觸控筆電等解決方案獲得金牌獎，與中央研究院共同開發影像AI演算法，推出全球領先的YOLOv4、v7至最新的YOLOv9系列，葉儀晧說明，義隆在AI視覺辨識領域的技術深度，且義隆電透過雙軸轉型成功，已找到相關新的應用，

