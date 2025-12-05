義隆AI佈局發酵 影像辨識、無人機扛消費電子淡季

義隆電子董事長葉儀皓。

觸控IC大廠義隆電子宣布2025年11月合併營收9.46億元，年減3.5%，月減5.1%。第四季為消費性電子傳統淡季，加上全球總體經濟受貿易政策調整及地緣政治等因素影響，不確定性升高，使得品牌客戶在行銷與採購決策上相對保守。

義隆表示，公司自第三季起AI影像辨識相關產品已正式出貨，成功拓展無人機及多項影像辨識產品，多元發展帶動營收表現較同業穩健，也優於公司原本的預期。公司將持續深化與主要客戶的合作關係，靈活調整營運策略，以確保供應穩定並強化市場競爭力。

2025年11月各產品線方面，觸控板模組佔47%，觸控螢幕晶片營收佔18%，指紋佔13%，指向裝置（PST）佔 14%，人工智慧產品營收佔5%，微控制器與關係企業營收佔3%，觸控應用包括生物辨識的應用佔當月合併營收的78%，非觸控營收則佔 17%，人工智慧產品(AI)營收佔5%。

第四季進入消費性電子的傳統淡季，全球貿易政策調整亦為總體經濟帶來不確定性；然而，受惠於庫存水位回歸健康水準，整體訂單與出貨仍維持穩定。短期而言，客戶為因應總體環境變化，對銷售策略仍採取相對保守的規劃，本公司則靈活調整出貨節奏並配合客戶生產需求，以因應未來可能出現的急單與短單。儘管市場雜音仍存，公司對企業換機需求保持信心，預期商務機種將率先受惠，相關產品占比亦持續穩健上升。

同時，公司積極發揮AI影像辨識演算法技術優勢，拓展車用ADAS、智慧座艙、智慧交通AI CCTV、無人機、機器人及無人載具等多元應用，推動營運布局多角化。展望未來，公司對AI影像辨識及筆記型電腦產業的長期成長前景維持正向態度，並將持續深化與主要客戶的合作關係，攜手開創雙贏局面。

受到關稅政策與地緣政治影響，2025年筆電市場面臨諸多挑戰。然而，品牌客戶與義隆仍堅定投入AI PC的共同發展，以因應未來技術演進與產業趨勢。隨著AI PC滲透率持續提升，義隆有信心公司營運將同步成長，並藉由導入更多具備AI 功能的晶片，與客戶共同掌握邊緣AI帶來的成長紅利。



