義隆AI營收占比明年10% 董座看好邊緣AI：很多應用不完全是Server能解決

義隆電子董事長葉儀晧。

觸控IC大廠義隆電子今日舉行AI智慧園區總部大樓上樑典禮，董事長葉儀晧受訪時指出，現在最夯的就是AI Server，不過他認為很多的應用事實上是不完全是Server可以解決，像是智慧交通，就是邊緣AI的強項。

觸控IC大廠義隆電子董事長葉儀晧今日表示，義隆在邊緣AI做了一個很重要的雙軸轉型，也「就是說我們把現有Notebook 的東西把它AI化。」更將 AI 影像辨識技術延伸至智慧交通、ADAS（先進駕駛輔助系統）以及無人機等新興應用領域。葉儀晧強調，許多AI應用對即時反應有極高要求，這些應用「不完全是 Server 可以解決」。

義隆的AI影像辨識技術核心是與中研院資科所合作開發，從2018年開始，已共同開發出 YOLOv4/R/7/9等領先的影像辨識模型。葉董事長指出，Edge AI的優勢在於能就近處理數據，具有低延遲、高即時性的特性。他以「智慧交通」為例說明，如果要路口預測車輛是否會相撞，必須在0.05秒內完成反應和警告，若將數據傳輸至雲端Server處理，經壓縮、傳輸、解壓縮的過程，將耗費至少兩三秒，無法滿足即時需求。因此，Edge AI晶片能提供更便宜、更省電的優勢，以因應如智慧交通等關鍵應用場景。

在AI相關產品的營收貢獻方面，義隆預期將呈現高速成長。葉儀晧表示，AI 相關產品營收佔比今年約5%左右，預計明年將成長至佔整體營收的 10% 左右，未來每年應能維持營收占比多5%以上的成長動能。儘管筆電產品仍佔義隆營收大宗，但公司正積極將 AI 技術導入多個垂直應用市場。

在無人機領域，義隆也利用在ADAS累積多年的多鏡頭AI影像辨識技術，導入無人機雲台的AI物件偵測及追蹤系統和AI 360度自動避障系統。義隆表示，AI影像辨識的應用範圍極為廣泛，凡涉及視覺需求的領域，未來也將以此AI技術發展機器人及無人載具的應用。



