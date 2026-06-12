義韓領袖羅馬會晤 簽署協議深化半導體與航太合作
義大利總理 Giorgia Meloni 與南韓總統 Lee Jae Myung 於羅馬舉行會談，雙方承諾深化雙邊關係，並簽署多項涵蓋高科技與發展合作的備忘錄，攜手搶攻半導體、人工智慧及航太等關鍵領域。
根據路透社（Reuters）報導，兩國領袖在會中深入探討了在半導體及高科技產業的緊密合作，範疇涵蓋人工智慧（AI）、太空、汽車以及能源等關鍵領域。此外，雙方簽署的合作備忘錄（MOU）也延伸至中小企業與社會經濟的合作，展現全方位結盟的決心。
在外交與地緣政治方面，兩國簽署了一項戰略行動計畫，其中特別提到推動聯合國安全理事會（UN Security Council）改革的願景，期盼能提升其代表性與運作效率。雙方也針對國際局勢交換意見，重申維護印太地區穩定的承諾，並共同致力於推動重開荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）。
會談結束後，Giorgia Meloni 與 Lee Jae Myung 預計將與多位重量級企業領袖會面，包括三星電子（Samsung Electronics）會長 Jay Y. Lee、義大利造船巨頭芬坎蒂尼（Fincantieri）董事長 Biagio Mazzotta，以及法拉利（Ferrari）執行長 Benedetto Vigna，期盼藉此進一步促成兩國產業的實質合作。
原文出處：義韓領袖羅馬會晤 簽署協議深化半導體與航太合作
本文由AI協作，經編輯審核後發布
其他人也在看
新北、基隆大雨特報！梅雨未結束 午後慎防強對流、雷擊
梅雨滯留鋒面影響，中央氣象署今天清晨發布新北、基隆大雨特報，基隆北海岸地區有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方、落石。氣象專家吳德榮指出，今天滯留鋒在北部海面，各地略好轉、氣溫升。受西南季風的影響，午後仍有強對流發生的機率，需注意雷擊、強風、瞬間強降雨的發生。
連日豪雨山區藏風險！國家公園署警示天氣不穩 必要時取消登山行程
內政部國家公園署今天表示，連日豪雨已使高山地區土壤含水量達到飽和，步道極度溼滑，部分脆弱路段更面臨落石、邊坡坍方及溪水暴漲風險，這個周末天氣也持續不穩定，呼籲登山民眾在必要時果斷暫緩或取消行程。
美政府出手！勒令Anthropic禁外國人使用先進AI模型
美國人工智慧（AI）新創公司 Anthropic 證實，已收到美國政府的出口管制指令，要求立即暫停所有外國籍用戶訪問其最先進的 Fable 5 和 Mythos 5 AI模型，理由是涉及國家安全疑慮。
伊朗再拋震撼彈！外長：荷莫茲海峽與阿曼共管 通行「不會免費」
美國與伊朗傳出即將簽署停戰協議，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）局勢備受關注，伊朗外交部長12日表示，伊朗將與阿曼政府共同發布有關未來管理荷莫茲海峽的重要聲明，而通行「不會免費」。
「偵查蛇」臥底建功！美佛州捕獲177條緬甸蟒 總重逾3.6噸創新高
美國新聞頻道WINK News報導，該機構表示，2025年整個移除季共清除約6300磅緬甸蟒，而自2013年啟動相關監測與移除計畫以來，已在佛羅里達西南部約200平方英里範圍內累計移除超過20噸緬甸蟒，顯示長期族群控制已具一定成效。研究人員指出，緬甸蟒主要在每年11月至隔年4月繁殖季...
美軍擊落多架伊朗攻擊無人機 川普怒警告：最好快收斂
根據路透社（Reuters）報導，消息人士透露，美軍近日在霍爾木茲海峽附近，擊落了多架伊朗的單向攻擊無人機。儘管美伊雙方日前宣稱和平談判有所進展，但這起最新軍事衝突，無疑讓中東局勢再度陷入緊張。
匈牙利新政府撤回否決權後 歐盟將重啟烏克蘭、摩爾多瓦入盟程序
據卡達媒體《半島電視台》報導，歐盟領袖曾在2023年12月同意與烏克蘭及摩爾多瓦展開入盟談判。然而，由於當時親俄羅斯的匈牙利總理奧班（Viktor Orbán）反對了基輔（Kyiv）的入盟申請，談判一度被擱置。直到匈牙利新政府於今年5月上台，並於上週同意撤回奧班的否決權，入盟程...
美伊雙方曝協議接近完成 美軍仍擊落多架伊朗無人機
據《路透社》的獨家報導，1位美國高級政府官員12日透露，雙方已就文本達成一致，華盛頓預計將在未來幾天內簽署初步協議。擬議的諒解備忘錄要求重新開放荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），並解除美國對伊朗港口的海上封鎖。之後，雙方將就伊朗核計畫展開談判。1位不願具名的...
NBA總冠軍賽》第4戰經典戰役 官網列幾個數字一窺究竟
雖然NBA總冠軍賽第4戰已過了2天，但所產生的震撼力至今仍殘存著餘威，NBA官網就列出幾個第4戰的數
台股散戶逆勢集結！0050規模突破2兆 網驚嘆：軋外資力道不容小覷
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導美伊局勢緊張升溫，引發全球金融市場波動，台股也從高檔區出現回檔。面對市場震盪，國內投資人反而趁勢加碼布局，帶動...
普丁認烏軍遠程打擊損害俄經濟：但無法動搖戰爭決心
據卡達媒體《半島電視台》報導，數週以來，烏克蘭持續加大對俄羅斯基礎設施的打擊力度。基輔稍早也宣稱，他們在11日晚間襲擊了俄羅斯下卡姆斯克（Nizhnekamsk）的1座煉油廠。隨著戰爭持續延長，以及俄軍在烏克蘭東部前線的推進速度放緩，烏克蘭對俄羅斯境內深處的煉油廠、儲...
台廠記憶體第3家！這「指標股」籌資280億元 跟進南亞科、群聯搶食AI大餅
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導繼記憶體指標大廠南亞科（2408）、群聯（8299）完成募資案後，台灣第3家記憶體廠力積電（6770）近日也宣布透過發行海外存託...
美伊和平協議露曙光！德黑蘭自封贏家 川普盼數日內簽署
美國與伊朗週五釋出強烈訊號，雙方已就結束戰爭的和平協議文本達成共識。美國官員透露，華府預計將在未來幾天內簽署初步協議；然而，伊朗方面則高調宣稱，伊朗已在這場與美國的衝突中勝出。
美伊各說各話！伊朗稱將與阿曼共管海峽 阿拉奇：伊朗是大贏家
美國與伊朗週五（6/12）雖各自釋出即將簽署和平備忘錄的訊息，但雙方對備忘錄的內容各說各話。伊朗外長阿拉奇週五向伊朗媒體表示，伊朗會繼續和阿曼共管荷姆茲海峽，而伊朗是贏得這場對美戰爭的勝利者。
離奇！ 哥哥假冒弟弟10多年「變身」 同居人被蒙鼓裡還生3子
新竹地方法院近日審結一起罕見的身分冒用案件。一對兄弟竟長達10多年共用同一個名字與身分生活，其中哥哥因信用不良，長期借用弟弟的國民身分證對外經商、購車、辦理公司登記，甚至與同居伴侶生下3名子女後，仍始終以弟弟的姓名自居。法院認定兩人嚴重破壞戶籍制度與社會信賴，分別依《戶籍法》判處有期徒刑2年。
貝克漢星光大道摘星⋯隱藏版「家族成員」驚喜現身竟是阿湯哥！ 勾30年熱血回憶
傳奇球星大衛貝克漢（David Beckham）正式在好萊塢星光大道留名！他於本週五（12日）出席了專屬他的「摘星」揭幕儀式，正式進駐這個象徵娛樂界最高榮譽之一的歷史步道。當天現場星光熠熠，除了愛妻維多利亞（Victoria Beckham）與多位兒女盛裝出席，好萊塢巨星「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）也以多年摯友的身分驚喜現身，甚至被戲稱為當天的「榮譽家族成員」。
中國砸46億大亂鬥！ 日本龍頭已倒地 謝金河：台廠考驗將至
財經專家謝金河指出，AI軍備競賽雖引爆高階玻纖布超級行情，但領頭羊日東紡織股價驟然腰斬，揭示中國巨石與菲利華大舉擴產殺價，高階市場版圖巨變，台灣玻纖布廠考驗恐將至。
台灣「出梅」訊號明顯！林得恩揭轉入颱風季時間點
台灣梅雨季即將進入尾聲，氣象專家林得恩指出，根據最新氣象數值模式分析，副熱帶高壓勢力將在6月17日前後明顯西伸，台灣地區的天氣型態將從梅雨季轉換至颱風季。
"SpaceX"將IPO上市 富邦壽投189億搶進 蔡明興:很看好
財經中心／陳妍霖 張皓宇 台北報導全球首富馬斯克創辦的美國太空探索公司''SpaceX''，即將IPO上市，引起全球轟動，不少投資人準備搶進，就連富邦金旗下的富邦人壽，已經備好''銀彈''，投入189億申購，董事長蔡明興說，「短期可能會套牢，長期非常看好」。 SpaceX的星艦成功發射，順利升空，這是全球首富馬斯克創辦的美國太空探索公司，即將IPO上市，引發轟動，傳出全球散戶瘋搶，就連台灣企業都備好銀彈。 富邦金控董事長蔡明興在股東會後指出，「過去的這種講法，都是沒有人會相信，但是他(馬斯克)都有實現，只是會稍微晚幾年時間，短期你可能會套牢，因為它估值是蠻高的，那長期來講，你如果願意擺3年5年，甚至你願意擺10年，我覺得這股票應該前景是非常好，因為它是少數的一個獨佔事業，它等於獨佔這個太空產業，這是非常少看到的」。 連富邦金控董事長蔡明興，都看好未來的台美星鏈產業，子公司富邦人壽投入189億申購SpaceX，為了擴大台美合作，赴美投資的錢也準備好了。 「321請簽署！」8家公股銀行，7家民營行庫，15家共同簽署''出資意向書''，為了推動台廠赴美擴大投資，國發會啟動「國家融資保證機制」，第一期募資專款超標，高達13.75億美元。''國家融資保證機制'' 15家銀行加入行列 首期募資13.75億美元（圖／民視財經網） 行政院副院長鄭麗君指出，「大家的契約簽訂之後，應該是可以在7月初可以來開始受理申請，我想這應該是對產業界一個非常令人振奮的訊息，美國是世界AI發展的中心，而台灣是AI時代不可取代的這個我們的關鍵力量」。''國家融資保證機制'' 15家銀行加入行列 首期募資13.75億美元（圖／民視財經網）美國在台協會AIT處長谷立言表示，「包括增加對半導體供應鏈、電子製造服務，包括AI應用，以及能源和其他戰略產業，例如無人機的投資，今天簽署的出資意向書是重要的第一步，信用擔保在支持半導體供應鏈企業在美國擴張，發揮關鍵作用」。 金融界和產業界強強聯手，強化供應鏈合作，要讓台灣企業赴美投資更有底氣。 原文出處：「SpaceX」將IPO上市！富邦壽投189億搶進 蔡明興：很看好 更多民視新聞報導iPhone 18 Pro將推全新神秘色？3大硬體升級提前曝光高效能運算需求爆棚！安圖斯5月營收創高成長 海外布局開花結果美伊和談現曙光油價重挫 歐股大漲創一個月最大漲幅
妻糞便潛血恐大腸癌！陳隨意半年暴瘦25公斤急送醫 「致命病因」曝
陳隨意跟藍正龍、隋棠、千千以及浩子合作的三立、文策院、緯來與華視共同打造的跨國辦桌實境節目《請世界吃桌》首播收視開出亮眼成績，也在社群平台掀起熱烈討論。而陳隨意日前發文透露老婆謝宜君突然一個月內暴瘦5公斤，緊急就醫檢查還好無大礙，推判應該是太累導致。陳隨意自已則是平均兩、三年做健檢，唯一身體嚴重出狀況是當年曾酗酒造成急性胰臟炎住院數十次，差點連命都丟了。蔡維歆