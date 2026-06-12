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義大利總理 Giorgia Meloni 與南韓總統 Lee Jae Myung 於羅馬舉行會談，雙方承諾深化雙邊關係，並簽署多項涵蓋高科技與發展合作的備忘錄，攜手搶攻半導體、人工智慧及航太等關鍵領域。

根據路透社（Reuters）報導，兩國領袖在會中深入探討了在半導體及高科技產業的緊密合作，範疇涵蓋人工智慧（AI）、太空、汽車以及能源等關鍵領域。此外，雙方簽署的合作備忘錄（MOU）也延伸至中小企業與社會經濟的合作，展現全方位結盟的決心。

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在外交與地緣政治方面，兩國簽署了一項戰略行動計畫，其中特別提到推動聯合國安全理事會（UN Security Council）改革的願景，期盼能提升其代表性與運作效率。雙方也針對國際局勢交換意見，重申維護印太地區穩定的承諾，並共同致力於推動重開荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）。

會談結束後，Giorgia Meloni 與 Lee Jae Myung 預計將與多位重量級企業領袖會面，包括三星電子（Samsung Electronics）會長 Jay Y. Lee、義大利造船巨頭芬坎蒂尼（Fincantieri）董事長 Biagio Mazzotta，以及法拉利（Ferrari）執行長 Benedetto Vigna，期盼藉此進一步促成兩國產業的實質合作。

原文出處：義韓領袖羅馬會晤 簽署協議深化半導體與航太合作

本文由AI協作，經編輯審核後發布