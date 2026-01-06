義COSMO-SkyMed二代衛星 第3枚自美發射升空

記者賴韋廷／綜合報導

義大利第二代「地中海區域觀測用小型衛星星座」（COSMO-SkyMed）計畫的第3枚軍民兩用衛星，2日從美國加州范登堡太空軍基地發射升空，順利進入預定軌道，準備投入使用，將顯著提升義大利太空總署（ASI）及國防部地表觀測能力。

軍民兩用 預定建置4枚

軍聞網站「歐洲國防工業」報導，COSMO-SkyMed第二代3號衛星由SpaceX「獵鷹9號」火箭搭載升空，義大利的富奇諾太空中心（Fucino Space Centre）在衛星與火箭分離59分鐘後，成功獲取衛星訊號並取得控制，進入「發射與早期軌道階段」（LEOP），準備展開各項測試及設備調整，LEOP預期將耗時9天。

COSMO-SkyMed第二代衛星計畫由法國達利思公司及義大利李奧納多公司合作，由合資的達利思阿勒尼亞航太公司製造、泰萊斯帕齊奧公司負責衛星運作。

COSMO-SkyMed第二代系統預定將有4枚衛星，配備合成孔徑雷達（SAR），可執行環境監測、國防安全及緊急狀況情報收集，為義大利太空總署及國防部共同擁有的軍民兩用衛星系統，並將逐步取代自2007年起發射的第一代系統，進一步提升影像解析度與覆蓋範圍。

國安與永續發展戰略核心

李奧納多公司太空部門總經理康帕里尼強調：「地表觀測技術及其產出的數據，是國家安全與永續發展的戰略核心。」計畫透過提供更精準且即時的資料服務，協助義大利政府與軍方即時做出正確決策，針對災害、國防與環境監測等進行有效應對處置。

義大利COSMO-SkyMed第二代3號衛星，由「獵鷹9號」火箭搭載升空。（取自SpaceX網站）

COSMO-SkyMed第二代系統預定將有4枚衛星，可執行環境監測、國防安全及緊急狀況情報收集等任務。圖為該系統想像圖。（取自達利思阿勒尼亞航太公司網站）

COSMO-SkyMed第二代衛星配備性能更優異的合成孔徑雷達，提升影像品質與覆蓋範圍。（取自義大利太空總署「X」）