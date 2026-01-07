「羽你同樂、青春飛揚」開打 桃園警結合運動守護少年寒假安全

【警政時報 崔兆慧／桃園報導】為讓青少年在寒假期間有安全、健康的休閒去處，桃園市政府警察局桃園分局於115年寒假期間（1月24日至2月13日），結合民間團體共同規劃一系列少年關懷活動，透過運動競賽與犯罪預防宣導並進，培養青少年正向休閒習慣，強化法治觀念。

桃園分局於115年寒假期間（1月24日至2月13日）舉辦一連串法治宣導活動。（記者翻攝）

其中重頭戲「羽你同樂、青春飛揚」羽毛球競賽，將於115年1月29日（星期四）上午8時至下午5時，在桃園區永康市民活動中心登場，由桃園市政府警察局指導、桃園分局主辦，並邀請愛華舞蹈中心、長德里辦公室、長安里辦公室、經國里辦公室共同協辦，展現警民合作守護少年成長的決心。

本次活動以桃園市12歲以上、未滿18歲之少年為主要對象，依年齡分為國中組及高中（職）組，並設有男雙、女雙等組別，鼓勵青少年於寒假期間走出戶外、培養運動習慣，建立健康正向的人際互動；同時為擴大宣導層面，另增設社會組雙打競賽，邀請大朋友一同參與，共同提倡預防犯罪觀念。

活動亦融入多項犯罪預防宣導重點，包括「防制少年涉毒及販毒」、「防範參與詐欺集團」、「避免被吸收加入幫派」、「反網路簽賭」及「強化網路安全意識」等，透過寓教於樂方式，讓青少年在揮拍競賽之餘，深化自我保護與守法意識，遠離不法誘惑。

「羽你同樂、青春飛揚」羽毛球競賽活動融入多項犯罪預防宣導重點。（記者翻攝）

本活動採免費報名，即日起至115年1月25日中午12時止，採線上表單報名（https://forms.gle/L5jvJ2xju4JWdBPR6），名額有限，額滿即提前截止。各組取前三名頒發獎狀、獎牌及禮券，最高可獲新臺幣2,000元禮券，以資鼓勵。

桃園分局表示，期望藉由多元正向活動，讓青少年在寒假期間有安全、健康的活動選擇，展現青春活力，並共同打造友善、安全的成長環境。

