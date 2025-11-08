"羽壇傳奇"宣布引退 戴資穎締造214周世界球后!
生活中心／綜合報導
台灣羽球天后戴資穎，從國中開始征戰國際，16年來職業生涯，締造過"金滿冠"，22歲就成為台灣首位世界球后，更締造蟬聯214周世界球后寶座的歷史成就，也是史上唯一超過30冠的女單選手，代表台灣征戰過4屆奧運，最高獲得奧運女單銀牌，如今因傷引褪，但仍是不折不扣的台灣之光、羽壇傳奇。
戴資穎爸爸戴楠凱：「她(戴資穎)第一張的選手證。」戴資穎爸爸，翻著小戴歷年參賽的選手證，堆積如山的證件變成一道選手證牆，一路看著她從高雄囡仔，到成為世界球后，眼裡滿是驕傲！
戴資穎職業生涯16年，曾締造214周世界球后。（圖／中華奧會提供）
戴資穎爸爸戴楠凱：「國小三年級，我就幫她報六年級(比賽)，她如果五六年級，我已經幫她報到高中去了，這一個問題，重點就是說，我們要讓孩子知道說，人外有人、天外有天。」從小被推去"越級打怪"的戴資穎，15歲的她開始征戰國際，2009年首次挑戰大獎賽級別，一舉獲得越南大獎賽女單銀牌，隔年也拿下新加坡超級賽女單銀牌，就此打開輝煌的職業生涯。前世界球后戴資穎：「自己其實沒有說，非常去追求，我一定要達到什麼樣的成績，對，然後，但是你知道你有這個機會的時候，你為什麼不要去做，所以我還是一直很努力地，朝這個方向在邁進。」
戴資穎獲2020巴黎奧運羽球女單銀牌。（圖／中華奧會提供）
戴資穎2016年11月在香港公開賽奪冠後，以22歲之姿，成為台灣首位世界球后，更創下年蟬聯214周世界球后的歷史紀錄，職業賽場達成史上唯一超過30冠的女單選手，更締造"金滿貫"成績，也曾代表台灣參加過四屆奧運，2020東京奧運拿下女單銀牌，只可惜生涯未能成功叩關奧運金牌。前世界球后戴資穎：「可以堅持到最後的人真的不多，但是我覺得本身，還是要選手肯吃苦、肯努力，然後你去堅持，就是自己所想要的東西。」近年因膝傷所苦，讓戴資穎腦中跑出退休想法，儘管選擇急流勇退，但她在羽壇的傳奇形象，已經深植人心。
