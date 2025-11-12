羽毛驗出高濃度芬普尼 縣府懷疑飼主「直接對雞噴藥」

彰化芬普尼蛋風波延燒，由於雞隻羽毛芬普尼殘留量遠高於雞蛋，縣府懷疑飼主直接將農藥噴灑在雞隻身上。示意圖，取自Unsplash圖庫



彰化縣文雅畜牧場「芬普尼雞蛋」事件延燒，繼雞蛋被驗出含有農藥芬普尼後，縣政府複檢發現，雞蛋仍驗出芬普尼代謝物；土壤、飼料雖未檢出，但雞隻的羽毛檢體濃度卻遠高於蛋。縣府研判，飼主可能是直接對雞隻用藥，將持續針對畜牧場檢驗直到零檢出為止。

文雅畜牧場複檢雞蛋又驗出芬普尼，彰化縣政府緊急封存。彰化縣政府提供

為釐清芬普尼雞蛋來源到底是牧場週邊環境、飼料還是其他原因造成，彰化縣動物防疫所與農業處畜產科10日前往文雅畜牧場採樣，包括11月7日至10日生產的雞蛋、畜舍內第1、2、4、5、6列雞籠的雞蛋、雞隻飲水、飼料、土壤及羽毛等，送中央畜產會檢驗。結果發現，雞蛋檢體檢出芬普尼代謝物0.03ppm，羽毛樣本的芬普尼濃度則高達0.27ppm，其餘檢體為零檢出。

彰化縣動防所表示，由於土壤、飼料零檢出，且羽毛檢體的藥物濃度遠高於雞蛋檢體，研判很可能是飼主直接將芬普尼噴在蛋雞身上，導致藥物被雞隻吸收，並殘留在雞蛋中，目的則是為了防治寄生蟲。

依規定雞蛋生蛋期禁用藥物，縣府表示，已於11月5日對文雅畜牧場進行移動管制，將嚴密監測與檢驗，直到所有檢體零檢出；由於複檢又驗出芬普尼殘留，除了封存禽蛋外，也依《動物用藥品管理法》加重裁罰12萬元，並配合檢方調查。

