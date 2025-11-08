羽球世代結束！戴資穎宣布退役
（翻攝自李洋IG）
本報綜合報導
羽球天后戴資穎正式卸下選手身分，並預告戴資穎的羽球世代正式劃下句點。她八日透露，前幾天在準備離開國訓中心時就有送禮，但只有跟一些人告別，「因為我怕會控制不住情緒哭出來」。
替台灣締造多項第一人紀錄的戴資穎從去年就飽受傷勢困擾，遲遲無法回到國際賽場。她七日在社群媒體宣布，將正式高掛球鞋退役，「謝謝你們陪我一起走過各個大大小小的比賽，一起度過每一個高峰和低潮，一起哭也一起笑，後期更是有非常多人和我一起到比賽現場」。
戴資穎突如其來的膝傷，讓她在巴黎奧運無法華麗落幕，還淚崩賽場。當時回台後就決定開刀治療，並且積極復健，直到七日才透過社群平台宣布正式退役。
因為膝傷被迫離開球場，戴資穎表示未能在職業生涯有個完整結局，不確定自己還要多少時間才能接受及放下去年的一切；加上不想讓大家看見脆弱的自己，而且沒辦法給大家一個完美的退役儀式，因此最後選擇在社群媒體向外界宣布退役消息。
戴資穎表示，終於把這句最難說出口的話說出來，心裡也輕鬆了許多，「早在幾天前準備離營（離開國訓中心）時就有送禮，但只有跟一些人告別，因為我怕會忍不住（落淚）」。 在戴資穎決定退役的貼文中，許多球迷不捨獻上祝福，泰國名將依瑟儂、印度名將辛度也發文回憶過去與戴資穎交手的種種畫面，辛度更形容「就像旅程中失去一部分的自己」。
陪著戴資穎征戰國際賽場逾十年的教練賴建誠則表示，很替她開心，因為不用再煩惱練球。
戴爸表示，戴資穎擔心會非常不捨離開球場與球迷，所以選擇低調引退，未來不會再舉辦告別引退賽或相關儀式，目前會先休息，等膝蓋復原後，可能會去爬玉山、環島旅行。
