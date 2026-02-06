羽球亞團賽》許玟琪壓軸奪勝 中華女團射日闖4強

亞洲羽球團體錦標賽6日展開8強淘汰賽，中華女團從0比2落後下絕地反攻，最後由「交大學霸」許玟琪在第5點以21比18、8比21、21比15力克16歲的渡邊柚乃，反以3比2氣走日本，大逆轉締造首闖4強的隊史新猷；可惜中華男團面對地主大陸，僅靠王子維拿下1點，以1比3無緣4強。

中華女團遭遇強敵日本，頭兩點單打邱品蒨、雙打許雅晴／宋祐媗都以直落2落敗，但後3點都和對手拚滿3局，林湘緹以17比21、21比19、21比15氣走明地陽菜，許尹鏸／楊景惇再接再厲22比20、12比21、21比13打退鈴木陽向／山北奈緒，把逆轉重任交給許玟琪。

廣告 廣告

許玟琪和渡邊柚乃鏖戰到決勝第3局，先把握前段場地風向優勢，拉開到6分領先，儘管技術暫停換邊後一度被追成14比13，但她穩住陣腳，在17比15後催出一波4比0攻勢，讓中華女團在5點3勝賽制下逆轉射日，也一舉突破過去最佳的8強成績，今與大陸爭奪決賽門票。

男團方面，中華隊「左手重炮」林俊易直落2不敵王正行，李哲輝／楊博軒對上胡珂源／林祥毅，則先盛後衰以26比24、19比21、18比21惜敗。第3點單打王子維以直落2擊退胡哲安，將戰線拉長到第4點，可惜邱相榤／王齊麟以11比21、20比22輸給何濟霆／任翔宇，結束男子隊本屆賽程。