羽球傳奇謝幕！戴資穎締造214週球后紀錄 生涯36座冠軍
台灣羽球名將戴資穎31歲宣布退休，正式結束從15歲起征戰國際羽壇的輝煌生涯。她曾在世界球后寶座上停留214週，創下台灣羽球史上最長紀錄，並累積36座國際冠軍，成為女單世界排名第一週數最長、勝場最多、奪冠次數最多的女單選手之一。
15歲踏上國際舞台 17歲奪首座冠軍
戴資穎自小展現驚人天賦，國小六年級即取得甲組資格，15歲時在父親戴楠凱陪伴下首次出國參加國際賽。她於2011年以17歲之齡奪得美國黃金大獎賽女單冠軍，展現頂尖潛力；2014年再度締造歷史，成為台灣首位羽球年終賽冠軍得主，逐步奠定世界級選手地位。
2016登上球后寶座 巔峰時期締造連勝紀錄
2016年11月，戴資穎在香港公開賽奪冠後，成為台灣史上首位世界球后。隔年，她於全英公開賽及亞洲錦標賽雙雙封后，締造27連勝紀錄。儘管放棄世錦賽，她仍選擇留在台灣征戰台北世大運並奪得金牌，展現對主場與球迷的重視與熱情。
亞運奧運皆奪牌 締造214週球后紀錄
2018年，戴資穎在雅加達亞運奪得女單金牌；2021年東京奧運與世界錦標賽分別拿下銀牌，2022年世錦賽再收銅牌。
她以靈活多變的戰術風格與穩定表現，累積214週世界第一紀錄，同時是女單勝場與奪冠次數最多的選手之一。自2009年起代表中華台北出戰國際賽，生涯共奪下36座冠軍，包括黃金大獎賽3冠、超級系列賽12冠、世界巡迴賽16冠、亞錦賽3冠，另在亞運與世大運各獲1冠。
勇敢告別 為傳奇時代畫下句點
2023年年終賽，戴資穎上演逆轉擊敗南韓好手安洗瑩奪冠；2024年印度公開賽再度封后，那座獎盃也成為她職業生涯最後一冠。長年征戰累積的膝傷讓她於今年進行雙膝手術，經過長期復健後，最終決定高掛球拍。
戴資穎以16年征戰生涯、36座冠軍與214週球后紀錄，為台灣羽球留下難以超越的傳奇。
更多東森新聞報導
NFL達拉斯牛仔尼蘭德疑開槍自戕！得年24歲
MLB／打造日本四本柱？美媒預測：道奇將追求今永昇太
快訊／富邦悍將人事大地震！陳金鋒辭任總教練 新教頭出爐
其他人也在看
MLB／缺席世界大賽原因曝光！道奇牛棚大將女兒過世
MLB／缺席世界大賽原因曝光！道奇牛棚大將女兒過世EBC東森新聞 ・ 11 小時前
羽球》3度對戰首勝日本好手 邱品蒨挺進韓國名人賽4強
2025年韓國羽球名人賽今天在全羅北道圓光大學體育館展開各項8強角逐，名列頭號種子、女子世界第20臺灣一姐邱品蒨以21比10、21比7橫掃前2度對戰無法取得局數的世界第82日本高橋明日香，強勢挺進4強。TSNA ・ 1 天前
宜蘭千人泥塑王公大神像 3尊240公分高神尊2年後落成
宜蘭縣二結王公廟是地方重要信仰中心，廟方今天舉行「千人泥塑王公大神像」，吸引1300多人共襄盛舉，延續28年前「千人移廟」精神，有阿公帶著孫子見證歷史、傳承文化，祖孫和樂捏塑並將香灰摻和至泥中，依序泥塑在各240公分高的3尊神像上，後續將再由匠師塑形捏製，預計2年後落成。自由時報 ・ 8 小時前
蟬聯214週世界第一 戴資穎留3大魔王紀錄｜#鏡新聞
羽球一姐宣布退役，消息震驚各界，不少體壇名將，麟洋配王齊麟、李洋，轉發戴資穎退役貼文，和她說辛苦了。而既是勁敵也是好友的依瑟儂也留言祝福，31歲戴資穎正式告別羽壇，但是她寫下的紀錄，至今無人能超越！她締造連續214週球后在位紀錄，積分最高曾破10萬，而且生涯一共拿下超過30座單打冠軍，雖然獨缺奧運和世錦賽金牌，留下一些遺憾，但她已經是大家心目中的傳奇代表，英國知名球評克媽也曾發文稱讚她，是最偉大的女單選手。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 7 小時前
女星自爆收飯局邀約！金主開價「2萬免碰身體」
32歲香港女星鄺靜汶，曾二度參選香港小姐，落選後轉戰電視圈，曾受邵氏力捧。近日，她自曝收到飯局邀請，哭笑不得。中時新聞網 ・ 7 小時前
重現北捷踹嬤名場面！Fumi阿姨「穿三宅一生」再出腳：暴力是不對的
曾因北捷讓坐爭議「踹嬤」爆紅的台大高材生Fumi阿姨，時隔一個月再度引發話題，這回她是受邀為亞馬遜（Amazon）跨境物流新服務拍攝宣傳影片，片中重現「踹人名場面」，幽默重現「You can try one more time」，但她也在影片中強調，暴力是不對的。太報 ・ 12 小時前
張震攜手漫威《尚氣》班底！現身紐約拍新片笑：當蜘蛛人更好吧
金馬獎頒獎典禮將在11月22日舉行，張震昨天（7日）受訪，透露會跟劇組請假，會盡可能返台參加典禮，他很希望藉由電影《幸福之路Lucky Lu》二度稱帝，對自己很有信心。如果劇組會來台灣，身為東道主的他想推薦大家去迪化街、大稻埕，看看比較以前的台北。自由時報 ・ 8 小時前
龜山大坪頂公園遊戲場融入「八卦窯」意象 2027年初啟用
龜山大坪頂地區鄰近林口長庚醫院、捷運車站，為龜山新興都會區，當地雖擁有多座小型鄰里公園，卻缺乏大型遊戲場及廣闊綠地，為此，市府積極取得公九用地，如今2.3公頃土地已取得1.5公頃將規劃進行第一期改建工程，在地方積極參與後，決定規劃全區環狀步道、樹陣廣場及欒樹體健區，並融入在地「八卦窯」意象的磚窯意象自由時報 ・ 10 小時前
鋼鐵爸送顏正國最後一程！心痛：無法面對 「下週換辦媽媽告別式」李千娜台下哭崩
鋼鐵爸送顏正國最後一程！心痛：無法面對 「下週換辦媽媽告別式」李千娜台下哭崩娛樂星聞 ・ 7 小時前
戴資穎退役》214周世界球后紀錄 面臨23歲安洗瑩的挑戰
我國羽球天后戴資穎宣佈退役，代表世界羽壇一個時代正式結束。《朝鮮日報》今天指出，泰國媒體《Thai Sounds》於韓國時間11月4日指出，安洗瑩在連續奪冠後，戴資穎的世界第一紀錄被視為最後的防線。TSNA ・ 6 小時前
NPB》許久未在台灣出賽有點緊張 陽柏翔：太想表現收到反效果
2025年桃園市亞洲職棒交流賽今天（8日）繼續在樂天桃園棒球場舉行，效力東北樂天金鷲台灣小將陽柏翔在緯來體育台 ・ 3 小時前
台積電運動會前夕...一度跌10元至1455元 專家：1450元是好買點
明天台積電運動會，在運動會前夕遇國際重量級人士紛紛示警AI泡沫風險，拖累台積電（2330）走勢。今（7）日台積電盤中一度下跌10元至1,455元，專家指出，融資餘額快速上升使籌碼結構偏亂，建議等待回測至1,450元再行布局。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
黃仁勳現身台積電運動會 (圖)
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（圖）8日在新竹縣立體育場出席台積電運動會，並登台致詞。中央社 ・ 10 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 3 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 10 小時前
MLB／道奇拚3連霸大谷再扛二刀流 洛時點出休賽季四大問題
道奇隊完成世界大賽2連霸，全隊開心結束球季，《洛杉磯時報》指出，道奇迅速將目光投向明年完成3連霸，現在開始漫長的冬季重建工作，力求打造一支能夠實現目標的陣容，但在休賽季仍要面臨四大問題，能否繼續...聯合新聞網（運動） ・ 2 天前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 9 小時前