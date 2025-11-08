羽球傳奇謝幕！戴資穎締造214週球后紀錄 生涯36座冠軍

我國前羽球球后戴資穎。（資料圖／中華奧會提供）





台灣羽球名將戴資穎31歲宣布退休，正式結束從15歲起征戰國際羽壇的輝煌生涯。她曾在世界球后寶座上停留214週，創下台灣羽球史上最長紀錄，並累積36座國際冠軍，成為女單世界排名第一週數最長、勝場最多、奪冠次數最多的女單選手之一。

15歲踏上國際舞台 17歲奪首座冠軍

戴資穎自小展現驚人天賦，國小六年級即取得甲組資格，15歲時在父親戴楠凱陪伴下首次出國參加國際賽。她於2011年以17歲之齡奪得美國黃金大獎賽女單冠軍，展現頂尖潛力；2014年再度締造歷史，成為台灣首位羽球年終賽冠軍得主，逐步奠定世界級選手地位。

2016登上球后寶座 巔峰時期締造連勝紀錄

2016年11月，戴資穎在香港公開賽奪冠後，成為台灣史上首位世界球后。隔年，她於全英公開賽及亞洲錦標賽雙雙封后，締造27連勝紀錄。儘管放棄世錦賽，她仍選擇留在台灣征戰台北世大運並奪得金牌，展現對主場與球迷的重視與熱情。

亞運奧運皆奪牌 締造214週球后紀錄

2018年，戴資穎在雅加達亞運奪得女單金牌；2021年東京奧運與世界錦標賽分別拿下銀牌，2022年世錦賽再收銅牌。

她以靈活多變的戰術風格與穩定表現，累積214週世界第一紀錄，同時是女單勝場與奪冠次數最多的選手之一。自2009年起代表中華台北出戰國際賽，生涯共奪下36座冠軍，包括黃金大獎賽3冠、超級系列賽12冠、世界巡迴賽16冠、亞錦賽3冠，另在亞運與世大運各獲1冠。

勇敢告別 為傳奇時代畫下句點

2023年年終賽，戴資穎上演逆轉擊敗南韓好手安洗瑩奪冠；2024年印度公開賽再度封后，那座獎盃也成為她職業生涯最後一冠。長年征戰累積的膝傷讓她於今年進行雙膝手術，經過長期復健後，最終決定高掛球拍。

戴資穎以16年征戰生涯、36座冠軍與214週球后紀錄，為台灣羽球留下難以超越的傳奇。

