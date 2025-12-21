羽球價格飆漲 江啟臣媒合運彩經銷商公會贈30萬羽毛球予南陽國小

這場別開生面的捐贈儀式，不僅為南陽國小80週年增添光彩，也傳遞出社會各界攜手培育基層體育幼苗的溫暖能量。

▲這場別開生面的捐贈儀式，不僅為南陽國小80週年增添光彩，也傳遞出社會各界攜手培育基層體育幼苗的溫暖能量。

羽毛球近年在全球掀熱潮，加上鴨、鵝毛原料供給吃緊，導致羽球價格高漲逾80%；豐原南陽國小羽球隊實力堅強，征戰大小賽事屢獲佳績。為了支持學校體育教育及學生運動發展，立法院副院長江啟臣媒合中華民國運動彩券經銷商商業同業公會捐贈20箱，總價值達30萬元羽毛球給南陽國小，用實質行動支持基層羽球發展，讓獲獎無數的小球員們樂翻天。為這所歷史悠久的小學注入活力與祝福。

廣告 廣告

身為南陽國小校友之子，江啟臣副院長表示，南陽國小是地方教育的根基，更是孩子成長的起點。他強調，政府應扮演資源串聯的平台，透過公私協力改善體育環境，讓基層體育獲得穩定支持。他更溫情勉勵孩子：「孩子需要被看見的不止是成績，而是努力的過程。只要給予機會，他們就能找到自己的舞台。」

運彩公會理事長何昱奇也指出，羽球隊草創初期資源極度匱乏，但孩子們流汗、跌倒後再爬起來的堅持令人感動。他對球員感性喊話：這批羽球不只是補給與獎勵，更是一份祝福，代表大人對孩子們的一份信任。

南陽國小校長尤長亮表示，這批羽毛球將提供學生更多練習、競賽的機會；在羽球隊參與重要大型比賽前夕，江副院長也協助校方，積極協助借用運動中心、符合國際標準的訓練場地，讓選手們能有最完善的環境準備賽事；羽球隊訓練耗材高，訓練費用也是對學校是個壓力，但江副院長近年也持續透過各方管道，爭取大量訓練用耗材，實際支持羽球訓練。