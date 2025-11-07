羽球天后戴資穎正式宣告退休 感性道別盼精神陪伴前行

戴資穎。（資料照）

台灣羽球天后戴資穎今（6日）在臉書正式宣布退役，為她輝煌的羽球生涯劃下句點，她感謝多年來一路支持與陪伴的球迷、隊友與醫療團隊，並提到去年因開刀治療嚴重膝傷，是深受打擊的一年，膝傷讓她無法繼續比賽，沒能在職業生涯裡有個完整的結局，但她展現脆弱的一面，沒辦法給大家一個完美的退役儀式，選擇透過社群宣告退役。

戴資穎提到，巴黎奧運期間一度不知道能不能夠順利上場比賽，只能拚了命爭取幾乎不可能獲勝的機會，「因為別人沒有放棄我，我更不能放棄自己」，甚至連去年最後幾場比賽，都因膝傷被迫離開球場，沒能在職業生涯裡有個完整的結局，讓她難掩遺憾，坦言不確定要多少時間才能接受及放下去年的一切。

廣告 廣告

戴資穎提到這一年左腳和右腳接連開刀，復健很長時間，非常感謝國訓中心和協會給予的支援和照顧，以及周文毅醫師的神手治療，也感謝合作金庫銀行的支持，「離開陪伴多年的球隊非常不捨，但人生終究沒有不散的宴席」。

戴資穎最後寫下：「謝謝羽毛球帶給我的一切，戴資穎的羽球世代正式劃下句點。希望戴資穎的精神能夠陪伴你們繼續前進。」





更多《鏡新聞》報導

老婆婚內出軌3男拍片濕吻小王 疲老闆宣布離婚「及時止損」

主動到案卻「否認閃兵」 薛仕凌、阿達：僅跟集團首腦聯絡

太子集團性招待「妹頭」是他 仲介百萬包養酒店妹還幫老闆殺價