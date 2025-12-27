羽球店遭冒名「要關店.全館特惠」 老闆無奈澄清

高雄市 / 綜合報導

高雄苓雅區有一間羽球專賣店，在網路上被冒名發文，說老闆身體原因，決定關店，因此全館特惠中，讓店家實在好無奈，也很困擾，不少客人來了才發現是詐騙，老闆電話也接不停，很多人打來詢問，也很多朋友關心他，身體還好嗎，律師說，如果以其他店家的名義，在網路發表言論，或行使詐騙，導致網友付款，都是有法律責任的。

高雄苓雅區，這間羽球專賣店，裡面物品應有盡有，平常客人就不少，但現在更多人，因為都是看到這篇文章，有人在網路貼文，寫下老闆身體原因，決定關店，全館特惠中，但休但幾咧這是詐騙，店家出面澄清，沒有要關店，而且身體很好。

羽球專賣店胡老闆說：「這個文章開始被轉傳，流量就變很高，我們有發表聲明，認識的朋友打來關心我說，你身體還好嗎之類的。」老闆真的好無奈，在這邊營業10年左右，累積不少熟客朋友，看到貼文都馬上打電話關心他，也有很多人，特地跑來想要撿便宜。

民眾說：「(貼文)就說要收了，然後在特價啊，球比較便宜，球拍也是。」民眾說：「有一點小傻眼，感覺快關門，都有打折，所以才想要來。」顧客VS.羽球專賣店員工說：「羽毛球拍都599嗎？，沒有，那個是詐騙。」電話更是接不停，就因為網路上，被冒名亂貼文。

羽球專賣店胡老闆說：「像昨(26)日就接到50-60通電話，一小時10通起跳，有打165反詐騙專線報案。」律師李茂增說：「以其他店家的名義，在網路發表言論，這會構成刑法210條跟216條的偽造文書，跟行使偽造文書罪，均可處5年以下有期徒刑，另外以其他店家的名義，在網路行使詐騙，而使網友支付款項，這會更構成網路詐騙，可處1年以上，7年以下的有期徒刑。」

店家被亂貼公告文，說身體不好要關店，因此大特價，老闆實在無奈，直呼很困擾，只希望客人們，別再白跑一趟。

