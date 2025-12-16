羽球館驚險救援化危機為轉機 縣府表揚感謝消防員與護理師!

宜蘭縣代理縣長林茂盛縣政府縣務會議上，公開表揚羅東消防分隊隊員林君軒義行。（記者董秀雲攝）

▲宜蘭縣代理縣長林茂盛縣政府縣務會議上，公開表揚羅東消防分隊隊員林君軒義行。（記者董秀雲攝）

宜蘭縣代理縣長林茂盛於今（十六） 日縣政府縣務會議上，公開表揚羅東消防分隊隊員林君軒及現場協助的護理師陳靜芬，肯定兩人在十二月六日晚間於羅東鎮羽球館成功挽救倒地民眾生命的英勇行動。該起事件中，兩人臨危不亂、有效分工，成功啟動現場急救程序，讓患者於救護車到達前恢復意識，展現跨專業合作的救護力量!代理縣長林茂盛表示，兩人義行值得推廣全宜蘭縣，鼓勵希望投入幫助的行例，護理師陳靜芬以「為善不欲人知」未克到場。縣消防局長徐松奕出席，共享榮耀。

事件發生於六日晚間廿一時許，林君軒同仁於休假期間前往羅東鎮體育路羽球館運動，期間聽聞館內有人倒地，立即上前協助，發現患者疑似無生命徵象。當時護理師陳靜芬即主動表明為護理師身分可以協助，兩人共同評估後確認患者已無頸動脈搏動，隨即展開急救程序。

消防局統計，截至一一四年十一月，到院前心肺功能停止患者OHCA急救成功率達百分之三十四點九六，康復出院人數十二人，消防局為提升民眾急救技能，於礁溪、宜蘭、員山、羅東、五結、三星、冬山、蘇澳及南澳等九個消防分隊設置「CPR+AED學習站」，一一四年截至目前共舉辦了九十六場次的CPR+AED宣導，一共服務了五六八六位的民眾，並鼓勵尚未參與宣導的民眾前往相關分隊預約，強化第一時間對於無生命徵象患者的處置，提高患者康復出院之成功率。

林君軒同仁請護理師執行CPR，並指示現場球友撥打一一九且取用AED，同步透過電話通報患者為到院前心跳停止OHCA情況。期間，護理師完成數次按壓循環後，林君軒同仁完成AED貼附，在AED建議下立即施行電擊一次。接續數輪胸外按壓後，患者逐漸恢復意識及頸動脈脈搏，救護人員於廿一時十九分抵達現場時，患者已可正常對話，並立即送往醫院治療。

縣府表示：林君軒同仁非僅展現高度專業，更展現消防人員在非勤務時間仍秉持使命的態度；而陳靜芬護理師亦在第一時間主動協助，共同執行急救流程。兩人能在黃金時間內完成CPR操作及AED使用，不僅挽回寶貴生命，也讓患者家庭免於憾事，足為社會典範。

縣府肯定此次事件展現的跨專業合作力量，並呼籲民眾提升急救意識與技能，廣泛學習CPR及正確使用AED。縣府表示：當社會中每一位民眾具備急救素養並願意在關鍵時刻出手，即能共同提升社區安全，形成完整的生命防護網。此次受表揚的兩位救助者，不僅是急救典範，更是社會互助精神的具體展現!

林君軒同仁在受表揚時謙虛地表示：「當下只是覺得事情不對，先過去確認，後續的急救動作都是日常訓練的自然反應。能順利救回生命，是現場大家一起完成的成果。」林君軒也特別感謝護理師與球友的協助，並強調消防局平時訓練的重要性。