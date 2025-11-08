羽球》不辦引退儀式 戴資穎想品台灣美

台灣羽球天后戴資穎7日透過社群平台宣布退役，引發各界討論，戴資穎父親戴楠凱8日受訪表示，小戴在去年巴黎奧運結束後就有退役打算，無論未來她有什麼生涯規畫都給予支持，並透露戴資穎退役後最想去爬玉山、環島，細細品味台灣之美。高雄市長陳其邁昨日也特別發文送上祝福。

戴楠凱表示，小戴自去年巴黎奧運後就沒有參加比賽，由於雙腳膝蓋都受傷，加上年紀漸長，一直有高掛球拍的打算，小戴要發文宣布退役前有事先告知他，未來無論她有任何規畫，身為父親都尊重她的想法，全力鼓勵與支持。

由於奧運羽球男雙金牌選手李洋退役後，成為運動部首任部長，大家都相當關心，戴資穎未來是否會接任政府相關行政職缺，也好奇她未來的生涯規畫？且期待戴資穎可以舉辦引退儀式，讓球迷們好好跟她道別。

對此，戴楠凱表示，小戴擔心自己會捨不得離開球場與球迷，所以選擇以發文的方式低調宣布引退，因此未來不會舉辦告別引退賽或相關儀式。戴資穎從7歲到現在30歲都跟羽球綁在一起，羽球是她的最愛，不確定未來的生涯規畫如何，但可以確定的是，未來小戴仍會持續在羽球場上傳承她的技術與精神。

戴楠凱透露，女兒曾提及，退休後要去爬玉山、環台旅遊，因為她以往都在世界各國比賽，沒時間好好在台灣旅遊，所以想要趁退休後，慢慢品味台灣各地的美麗風景。