羽球一姐戴資穎無預警在社群宣佈退役 「謝謝羽毛球帶給我的一切」

圖說：「小戴」戴資穎11/7在個人社群上無預警正式宣佈退役。（圖片來源：戴資穎臉書） 羽球一姐「小戴」戴資穎11/7在個人社群上無預警正式宣佈退役，她在貼文中表示，「謝謝你們陪我一起走過各個大大小小的比賽，一起度過每一個高峰和低潮，一起哭也一起笑。」

戴資穎也向羽球表達謝意，「謝謝羽毛球帶給我的一切。」並說道「戴資穎的羽球世代正式劃下句點。」

戴資穎社群貼文全文：

首先～我想謝謝大家在這段時間裡的關心和支持 我要在這裡正式宣佈退役～ 謝謝你們陪我一起走過各個大大小小的比賽，一起度過每一個高峰和低潮，一起哭也一起笑，後期更是有非常多人和我一起到比賽現場 替我加油 去年對我來說是深受打擊的一年… 回想起去年奧運時我的腳不知道能不能夠順利上場比賽，只知道拼了命，也想要站上場爭取那幾乎不可能獲勝的機會。 因為別人沒有放棄我，我更不能放棄自己… 當時的痛…和無能為力… 是我這輩子永遠都不會忘記的！ 去年最後的那幾場比賽，因為膝傷痛到被迫離開球場… 沒能在職業生涯裡有個完整的結局。 不確定自己還要多少時間才能接受及放下去年的一切… 我也不想讓大家看見那麼脆弱的我，所以我沒辦法給大家一個完美的退役儀式，最後選擇在這裡告訴大家這個消息。 在這一年裡開刀左腳和右腳，復健很長的時間，非常謝謝國訓中心和協會給予的支援和照顧，謝謝周文毅醫師的神手，讓我的膝蓋能夠完整修復，在未來的生活裡繼續正常活動及運動。 感謝合作金庫銀行的支持，離開陪伴多年的球隊非常不捨，但人生終究沒有不散的宴席。 謝謝阿婷在這一年裡花了很多時間持續幫助我復健，再次感謝我最強大團隊 國訓中心從15歲待到31歲，能夠擁有這一切都非常感恩 退役後還沒有規劃好要做什麼事情， 是時候可以開始體驗不用鬧鐘叫醒我的生活了。 謝謝羽毛球帶給我的一切 戴資穎的羽球世代正式劃下句點。 希望戴資穎的精神能夠陪伴你們繼續前進

