羽球》戚又仁、黃宥薰開紅盤 周天成落馬

印度羽球公開賽，戚又仁擊敗大會第6種子、法國好手拉尼耶。（中華羽協資料照片／陳筱琳台北傳真）

總獎金95萬美元的BWF超級750系列印度羽球公開賽，13日展開賽事，儘管寶島一哥周天成首輪出局，男單戚又仁、女單黃宥薰都順利過關，戚又仁更是擊敗大會第6種子、法國好手拉尼耶，黃宥薰則進帳生涯在超級750賽事首勝。

戚又仁本月初在今年度第一次全國羽球排名賽男單生涯第3度摘冠，上周在超級1000系列馬來西亞公開賽首輪不敵日本世界前十好手奈良岡功大，本周在印度笑納2026賽季首勝，以21比17、21比19重挫拉尼耶，小戚上演世界31名扳倒世界第8的好戲，也取得生涯對戰拉尼耶第3勝（1敗）。

女單世界排名第38的黃宥薰則是上演「輸一贏二」逆轉秀，10比21、21比19、21比17力退生涯首次過招的韓國女將金佳恩，也一吐本月初在第一次全排賽連霸失利的悶氣，要與大會頭號種子韓國名將安洗瑩、日本奧原希望之間的勝方爭奪8強。

周天成上一站在馬來西亞止步16強，來到印度首戰生涯對戰有絕對優勢的加拿大華裔選手楊燦，首局周天成透過連得8分取得大幅領先，後半局被楊燦回敬連得9分高潮超前比數，周天成持續對抗，不過還是被楊燦收下局數；次局楊燦率先2比0領先，周天成曾3比3追平，楊燦又一波連續得分取得優勢，周天成曾追到剩1分落後，無奈逆襲未果。