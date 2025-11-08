羽球》球拍施魔法 小戴神技翻轉羽壇

戴資穎宣布引退，圖為她在2023年台北羽球公開賽奪冠後揮手感謝球迷。（本報資料照片）

前世界球后、台灣「羽球一姐」戴資穎宣布引退封拍，這位「羽球魔術師」打破大陸長年壟斷女單局面，寫下女子羽將的長青生涯，是唯一擁有超過30座國際賽冠軍的女單球員，樹立盤據球后寶座214周的「小戴障礙」。她的「魔法」不但讓比賽更好看，也改變了開創台灣乃至於世界羽球，更激勵了無數小球員。

「我知道她會很強，但後來發展到快要『封神』的境界，真的有嚇到我。」在小戴高雄中學時期帶著她參加國際賽的女雙名將簡毓瑾坦承，連自己都從教練變成仰望的粉絲，「大選手、小選手都以她為目標，模仿她的球風。小戴可能也沒想到，看她的比賽能帶給我教學啟發跟省思。」

在戴資穎崛起之前，女子羽壇長年被大陸主宰，「黃金女雙」簡毓瑾和程文欣雖曾升上世界排名第1，也無法逾越長城障礙。而大陸羽球汰換迅速，女單霸主統御時間不長，直到戴資穎上位，不僅把王者打成挑戰者，長期制霸也證明女生打羽球能有穩定職涯，帶起一個「女力」世代。

「以往被大陸人海戰術鎖定之後，要變通比較困難，結果她一個人堵住人家整個團隊。」簡毓瑾說，小戴從小就不怕大陸這些傳統強權，很敢衝，坐上球后位置也不畏懼挑戰者，心理素質很強，「她的球也真的很難打，陪練員不容易打出她的時間差，對手只能透過比賽去逐漸接近她的水準。」

戴資穎讓台灣人空前關注羽球運動，也讓很多沉痾得以被重視，比如在2016年里約奧運凸顯的贊助裝備問題，也促成選手出征國際賽搭商務艙的待遇。退役女單好手白驍馬就說，戴資穎的球風、個性都有獨特的風格，能夠跳脫約束和限制，才能突破許多傳統框架，讓台灣乃至世界羽壇發生變化。

「有些舊的制度需被突破，但球員過去發不出聲只能服從，而球鞋也好、商務艙也好，小戴有本錢發聲。」白驍馬說，小戴的獨特打法讓羽壇訓練往個人化方向精進，而她球技好、形象佳，加上社群媒體崛起，有聲量推動大環境進步，在天時地利人和之下成為改變者。

「以前基層羽球賽1周打完，現在參賽爆滿要打2周，台灣羽球蓬勃發展，小選手愈來愈多，真的是小戴帶來的改變。」簡毓瑾笑說，小球員人人都想成為戴資穎，不時學一下她的手法，「我也跟小孩說，要以小戴為目標，不過成為她不可能，這種天才可遇不可求，能夠接近就好。」