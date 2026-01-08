羽球》男單僅存台將 周天成生日吞敗

台灣「羽球一哥」周天成8日在36歲生日當天於馬來西亞公開賽迎戰日本好手西本拳太，可惜直落二敗下陣來，無緣晉級8強。（本報資料照片）

8日過36歲生日的寶島羽球一哥周天成，可惜在BWF超級1000系列馬來西亞羽球公開賽男單16強賽，拚戰50分鐘之後以17比21、15比21飲恨不敵日本選手西本拳太，無緣闖進8強。

周天成以奮戰不懈的運動家精神深受球迷歡迎、尊敬，去年在運動精英獎獲得最佳運動精神獎肯定。昨天的比賽面臨分數落後時，球迷都持續為他喊聲加油，離場時歡呼聲仍不絕於耳。

首局讓出後，周天成極力要在第2局回敬對手，不過開局陷入分數落後，13比17時腳底打滑、躺在底線，所幸能起身繼續拚戰，也在該局尾聲化解西本2個賽末點，可惜沒能上演逆轉奇蹟，生涯對戰仍以10勝7敗領先。隨著周天成的出局，本屆大馬公開賽男單已無台將。

寶島女雙組合許尹鏸／林芝昀昨天靠著16強賽對手、第4種子的大陸組合賈一凡／張殊賢退賽，不戰而勝輕鬆晉級8強。此次男雙王齊麟／邱相榤並未參賽，年輕男雙組合陳子睿／林煜傑在16強賽展現出競爭力，首局從8比14兩度追到18比18、19比19平手，第2局也是直到後段都還能18比18追上對手，就是最後把握度差一點，以19比21、19比21敗在世界排名第6的印尼名將搭檔亞飛安／菲克里拍下。