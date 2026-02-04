羽球》羽球亞團賽 我女將完封新加坡 挺進8強

2026亞洲羽球團體錦標賽，3日中華男子隊在男團小組賽首場3比2險勝香港，4日中華女子隊接棒出擊，小組賽首場5比0「完封」新加坡，由於女團中華隊所屬分組韓國隊也是5比0痛宰新加坡，中華和韓國確定卡位分組前二，提前晉級8強。

中華女子隊今天上午11點要和韓國隊爭奪分組龍頭，韓國隊實力堅強，由世界球后安洗瑩領軍，加上女雙世界第3白荷娜／李紹希、女雙世界第5孔熙容／金慧貞，小組賽首場對新加坡就算安洗瑩跟白荷娜／李紹希休兵未戰，還是輕鬆奪勝；今天下午5點由上個月在印度公開賽奪冠林俊易領軍的中華男子隊，則要進行男團第2場小組賽，對手同樣是韓國。

廣告 廣告

亞洲羽球團體錦標賽每兩年舉辦一次，中華隊過去最佳成績男、女團都是8強賽，本屆賽事小組賽階段男、女各有4組進行循環賽，分組前二晉級8強單淘汰賽，若能打進男、女團4強，就可取得湯優盃參賽資格。

昨天女團中華隊第1點由世界排名14的現任寶島一姐邱品蒨打頭陣，21比12、21比12擊敗世界第148名選手因希拉，隨後第2點女雙林芝昀／許尹鏸21比13、21比14取勝王曉恩／金羽佳，第3點女單林湘緹21比11、21比10解決李心儀，中華隊提前3比0鎖定勝利。

亞團賽小組賽階段就算勝負底定，也仍要完成所有5點賽事，第4點女雙張淨惠／楊景惇21比12、21比9拍退李政妍／安卓雅，第5點女單許玟琪21比15、21比6輕取許妤欣，完美關門。