羽球》雙膝都開刀 戴資穎宣布退休
台灣「羽球一姐」戴資穎去年巴黎奧運前，除了左膝舊傷也弄傷右膝，奧運後從去年9月免戰迄今，左右腳都開刀治療。小戴7日晚間在社群網站表示，不想讓大家看見那麼脆弱的自己，「所以我沒辦法給大家一個完美的退役儀式，最後選擇在這裡告訴大家這個消息，我要在這裡正式宣布退役～」
「去年對我來說是深受打擊的一年…」戴資穎說，當時腳傷不知能否順利參加奧運，只知道拚了命，也想要站上場爭取那幾乎不可能獲勝的機會。「因為別人沒有放棄我，我更不能放棄自己…當時的痛和無能為力，是我這輩子永遠都不會忘記的！」
奧運後小戴仍帶傷參加4項賽事，但從9月中國公開賽首輪出局後就未再出賽。「最後那幾場比賽，因為膝傷痛到被迫離開球場…」小戴說，沒能在職業生涯裡有個完整的結局，不確定自己還要多少時間才能接受及放下去年的一切，因為不想讓大家看見那麼脆弱的自己，也就無法給大家一個完美退役儀式。
戴資穎透露，1年來左腳和右腳都開刀，花了很長的時間復健，感謝國訓中心和中華羽協給予的支援和照顧，還有醫師周文毅的「神手」，讓她的膝蓋能夠完整修復，在未來的生活裡繼續正常活動及運動。
「國訓中心從15歲待到31歲，能夠擁有這一切都非常感恩。」小戴說，還沒規畫好退役後要做的事情，「是時候可以開始體驗不用鬧鐘叫醒我的生活了，謝謝羽毛球帶給我的一切！戴資穎的羽球世代正式畫下句點。」
