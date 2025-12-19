羽田機場中國遊客霸占座位嗆「台灣是中國的」再辱日語是狗語

根據社群平台X網友分享的影片顯示，這起事件發生在17日凌晨，當時5名中國遊客在羽田機場候機區占用5排座位，總計霸占約20個座位。2名台灣遊客見狀上前勸阻，隨即引發雙方激烈口角。

從現場錄製的影片可以看見，其中一名中國女遊客情緒極度激動，對著台灣遊客大聲叫囂「台灣是中國的一部分」、「出門在外，把政治搞清楚了再出門」等政治性言論。同行的中國遊客也跟著高聲喊叫，使得候機區域一度陷入混亂。

衝突過程中，一名態度較為和善的中國男性遊客曾試圖介入協調，伸手搭向台灣男性遊客肩膀想要溝通，卻立即被同團女性遊客強行拉回，並出言斥責「你給我死過去」

機場航警接獲通報後迅速到場處理。由於台灣女遊客能以流利日語溝通，便向警方詳細說明事件經過。然而，中國遊客疑因語言不通且搞不清楚狀況，情緒更加失控，竟對台灣遊客大叫「要說人話」、「你們說狗語啊」等侮辱性言詞。整個過程中，2名台灣遊客始終保持冷靜應對，與中國遊客的激動情緒形成強烈對比。

這段影片在網路曝光後，立即引發日本網友熱烈討論。許多日本網友對中國遊客的言行感到憤怒，紛紛留言表示「原來日語不是人話呀！那為什麼還要來日本？」、「習近平不是叫你們不要來日本嗎？怎麼可以無視黨的命令」、「中國人是世界上最丟臉的人類！請不要出國旅行」、「最好先從猴子進化成人類再出國」。

也有自稱是中國人的網友留言表達羞愧，認為「我覺得太丟臉了，好羞恥。愛國有政治立場，不代表沒素質」。另有日本網友在留言區表達對台灣的支持，紛紛留言「台日友好」、「加油台灣」、「日本人永遠都會站在台灣人這邊」。

此事件再次凸顯了國際旅客在公共場合應有的基本禮儀問題，尤其是在他國機場高聲爭吵並涉及政治言論的不當行為，已經嚴重影響了國家形象。

