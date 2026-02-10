羽田機場京急電鐵驚傳火災 1、2航廈之間列車停駛

東京羽田機場運行航廈之間的京急電鐵驚傳火災，整條機場線暫停營運。據京急電鐵公司稱，羽田機場第3航廈站至羽田機場第1、2航廈站之間的列車服務因月台上煙霧瀰漫而停駛，目前尚無恢復營運的預計時間。

東京羽田機場的京急電鐵驚傳火災。（圖／NNN）

據日媒報導，東京警視廳表示，當地時間10日上午9點左右接到通報指東京羽田機場京急電鐵第1、2航廈站的軌道上發生火災。所幸無人受傷，火勢已被車站工作人員基本撲滅。

東京警視廳正在調查火災原因。

京急電鐵公司表示，上午10點左右，京急蒲田站至羽田機場第3航廈之間的列車服務已恢復；但羽田機場第3航廈站至羽田機場第1、2航廈站之間的列車服務因月台上仍有煙霧瀰漫，目前仍是暫停服務的狀態。

