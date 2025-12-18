羽田機場飆罵台遊客！中國女喊「台灣屬於中國」 日網轟：快趕出去

中國遊客在羽田機場與台灣遊客發生衝突。(翻攝自X)

中國近期呼籲民眾避免前往日本旅遊，但仍有中國民眾赴日。近日，一段影片在社群媒體上引發爭議，3名中國遊客在羽田機場與台灣遊客發生衝突，不但喊「台灣屬於中國」，甚至要他們「搞清楚狀況再出國」。該影片被瘋狂轉傳，日本網友紛紛表達不滿，直呼要將中國人「趕出去」。

在日本網友分享的影片中看出，3名中國遊客與台灣遊客在機場大廳發生衝突，其中一名中國女遊客情緒激動，不斷大喊「台灣屬於中國」、「把政治搞清楚再出門」，在現場的一名中國男子則試圖勸阻，卻被另一位中國女遊客拽開。

航警到場後，台灣遊客以日語向他們解釋情形，中國遊客則在一旁持續辱罵：「說人話！說狗語！」過程中，台灣遊客的反應顯得相當冷靜，而在溝通後，雙方似乎並未再進一步擴大摩擦。

該影片被瘋狂轉傳，掀起熱烈討論，許多日本網友留言痛批：「應該以從事政治活動為由，把她強制遣送回國」、「說日語是狗語幹嘛還來？」、「請中國維持日本禁令」、「最好先從猴子進化成人類，再考慮出國」；也有不少日本網友稱讚台灣遊客，「台灣人冷靜應對的態度令人印象深刻，在公共場合，撇開國籍或政治不談，最起碼的尊重是必要的」、「對這種中國人最好的方式就是別理他們」。





